على رأسهم كهربا.. أبرز غيابات الأهلي قبل موقعة فيتا كلوب

يعاني فريق الأهلي من عدد من الغيابات قبل مواجهة فريق فيتا كلوب الكونغولي ضمن المباراة المقرر إقامتها مساء اليوم السبت في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويغيب عن لقاء فيتا كلوب عدد من اللاعبين في صفوف الأهلي أبزرهم وليد سليمان والتونسي على معلول بجانب محمود كهربا الموقوف لأسباب تأديبية.

وتقام مباراة الأهلي وفيتا كلوب الكونغولي، في التاسعة من مساء اليوم السبت، بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، وتذاع مباراة الأهلي وفيتا كلوب عبر قناة beIN Sports HD 4.

وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضم 19 لاعبًا إلى قائمة الفريق التي من المقرر أن تواجه فيتا كلوب الكونغولي غدًا في ثالث جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.





وضمت قائمة الفريق كلا من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، ومحمد هاني وياسر إبراهيم وبدر بانون وأيمن أشرف ومحمود وحيد وحمدي فتحي وعمرو السولية وأحمد رمضان بيكهام وأليو ديانج وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ومحمد مجدي أفشة ومروان محسن ومحمد شريف ووالتر بواليا.