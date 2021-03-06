ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

على رأسهم كهربا.. أبرز غيابات الأهلي قبل موقعة فيتا كلوب

السبت 06/مارس/2021 - 06:11 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني

يعاني فريق الأهلي من عدد من الغيابات قبل مواجهة فريق فيتا كلوب الكونغولي ضمن المباراة المقرر إقامتها مساء اليوم السبت في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. 

ويغيب عن لقاء فيتا كلوب عدد من اللاعبين في صفوف الأهلي أبزرهم وليد سليمان والتونسي على معلول بجانب محمود كهربا الموقوف لأسباب تأديبية.

وتقام مباراة الأهلي وفيتا كلوب الكونغولي، في التاسعة من مساء اليوم السبت، بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، وتذاع مباراة الأهلي وفيتا كلوب عبر قناة beIN Sports HD 4.

وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضم 19 لاعبًا إلى قائمة الفريق التي من المقرر أن تواجه فيتا كلوب الكونغولي غدًا في ثالث جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وضمت قائمة الفريق كلا من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، ومحمد هاني وياسر إبراهيم وبدر بانون وأيمن أشرف ومحمود وحيد وحمدي فتحي وعمرو السولية وأحمد رمضان بيكهام وأليو ديانج وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ومحمد مجدي أفشة ومروان محسن ومحمد شريف ووالتر بواليا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمواجهة المريخ السوداني

قناة مفتوحة.. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا اليوم

الصراع يشتعل .. اختبار صعب للأهلي والزمالك في جولة نارية بدوري أبطال أفريقيا

بعد أزمة موسيماني.. كهربا يغيب عن مران الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب

موعد مباراة الأهلي وفيتا كلوب في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

19 لاعبًا .. تعرف على قائمة الأهلي لمواجهة فيتا كلوب

ترشيحاتنا

بعد الانجاب في عمر 64 عامًا.. مسنة تخسر حضانة طفليها التوأم.. تفاصيل

بإطلالة غريبة.. ياسمين رئيس تثير السخرية .. ومتابعون: كنتي بتغشي في امتحان ايه

السعودية تعلن تخفيف قيود كورونا

مش عاوز أشتغل معاه.. تفاصيل الأزمة المفتعلة بين عبد الباسط حمودة وعمرو دياب

احذر.. تناول وجبة واحدة فى اليوم لهذه الأسباب

تاريخ مواجهات الزمالك مع الترجي التونسي قبل موقعة رادس الليلة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد قطعها.. أب يجول الشوارع ممسكًا برأس ابنته والسبب صادم | صور

انتزعها من صيادين.. تمساح ينقض على سمكة قرش بجوار قارب صيد.. شاهد

وداعا للفضول القاتل.. أذكى طريقة لقراءة رسائل المحادثات المظللة | صور