السعودية: آلية لمنع تكدس العملاء عند المطاعم والمقاهي

كشفت وزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان السعودية، عن برتوكولات التباعد الاجتماعي في المطاعم والمقاهي، مشددة على ضرورة تطبيق التباعد الاجتماعي في أماكن استلام الطلبات والانتظار بمسافة متر ونصف، وأن يعامل أفراد الأسرة الواحدة كفرد واحد ولا يلزم التباعد بينهم.





وأعلنت وزارة الشؤون البلدية السعودية اليوم، السبت، وضع آلية لإدارة قائمة الانتظار بحيث تمنع تكدس العملاء عند مدخل المطاعم أو المقاهي ويكون طريق الحجز المسبق بالتطبيقات الإلكترونية أو التليفون.





ودعت الوزارة وفقًا لصحيفة "عكاظ"، إلى منع انتظار الأفراد داخل المطعم سواء للحصول على الطلبات أو طاولة للجلوس، ومنع التزاحم والتدافع عند المداخل والمخارج، ومنع تقديم الطعام داخل المطعم في حال تعذر تطبيق مسافة التباعد 3 متر، ومنع المشاركة لأكثر من مجموعة على طاولة واحدة، وألا يزيد عدد الأفراد على الطاولة الواحدة عن 5 أشخاص حتى ولو كانوا من أسرة واحدة أو أصدقاء.





كما دعت الوزارة إلى تفعيل كاميرات المراقبة CCTV والتأكد من تغطيتها كافة المناطق بالمطاعم والمقاهي، وقياس درجة الحرارة للعملاء قبل السماح لهم بدخول المطعم أو المقهى، ومنع العملاء الذين لديهم ارتفاع في درجة الحرارة أو أعراض تنفسية من دخول المطعم أو المقهى، وعدم تمكين أي شخص من القائمين على تقديم خدمات الأطعمة والمشروبات في حال كان لديهم أعراض مشابهة للإنفلونزا من العمل أو دخول المنشأة حتى زوال الأعراض حسب تقرير الطبيب المعالج، وتسجيل درجة الحرارة وبيانات التواصل وحفظها في سجل مخصص، واشترطت وزارة الشؤون البلدية والقروية، إلزامية وجود تطبيق توكلنا لدى العملاء قبل الدخول للمطاعم والمقاهي.