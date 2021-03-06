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رياضة

الأهلي يستضيف فيتا كلوب في دوري أبطال أفريقيا.. الليلة

السبت 06/مارس/2021 - 08:56 ص
الأهلي
الأهلي
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إسراء أشرف
يستضيف فريق الأهلي، نظيره فيتا كلوب الكونغولي، اليوم، السبت، في تمام التاسعة مساء، باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى، والتي تضم أيضًا فيتا كلوب، والمريخ السوداني، وسيمبا التنزاني. 

ويعول بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، كثيرًا على تلك المباراة بهدف تحقيق الفوز والعودة من جديد للانتصارات ووضع ثلاث نقاط جديدة في رصيد الفريق بالمجموعة ليصل إلى 6 نقاط ويحتل المركز الثاني قبل مباريات الجولة الرابعة مع الفريق ذاته ولكن في الكونغو 16 مارس الجاري .

ويدرك الجهاز الفني الموقف الصعب الذي وضعته الخسارة الأخيرة من سيمبا التنزاني بهدف نظيف بعد ان أصبح ثالث فرق المجموعة الأولي في الترتيب لذا لا مجال لخسارة نقاط جديدة خاصة مع دخول فيتا كلوب المنافسة علي بطاقتي التأهل لدور الــ8

 ويدرك موسيماني أن مواجهتي فيتا كلوب في الجولتين الثالثة والرابعة هما الفرصة الأهم لحسم الأمر تمامًا والتأهل .
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