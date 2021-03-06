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توك شو

تعرف على مميزات "حمام فرعون" في الاستشفاء والعلاج .. فيديو

السبت 06/مارس/2021 - 09:41 ص
حمام فرعون
حمام فرعون
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نورهان رأفت
عرض برنامج "صباح البلد" ، والمذاع على فضائية "صدى البلد" تقريرا خاصا عن "حمام فرعون" ، وهو علاج رباني موجود بسيناء أرض الفيروز.

ويعتبر "حمام فرعون" بمثابة عيون كبريتية طبيعية ، وتقع في مدينة "أبو زنيمة التابعة لمحافظة جنوب سيناء .

وتبعد عن العاصمة مسافة 250 كيلو متر ، وهي عبارة عن 15 عينا ، تتدفق منها المياه الساخنة من داخل مغارة بالجبل .

وتعد بركة بقوة 3000 متر مكعب ، في اليوم الواحد ، وتتمتع بالجو الجاف ، والمساحات الواسعة من الرمال .

ويرجع تسميتها لعهد الفراعنة ، وتوارثته الأجيال ، وتحتوي المياة على الكبريت الغني بالعناصر المعدنية .   
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