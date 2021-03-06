الفاتيكان: البابا بحث مع السيستاني الحوار والتعاون بين الأديان من أجل خير العراق والمنطقة

أجرى الفاتيكان اليوم، السبت، البابا فرانسيس الأول، بحثًا مع المرجع الديني الأعلى علي السيستاني ضمن الحوار والتعاون بين الأديان؛ من أجل خير العراق والمنطقة، خلال لقائهما في مدينة النجف العراقية القديمة.





ووصل بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس صباح اليوم، إلى منزل المرجع الديني الشيعي علي السيستاني، في أهم أحداث الزيارة التاريخية إلى العراق، واستمر لقاؤهما لنحو ساعة، وشهد حوارًا مغلقًا، قبل أن يغادر البابا المدينة من دون تعليق لوسائل الإعلام.





ودار الحديث خلال اللقاء حول التحديات الكبيرة التي تواجهها الإنسانية في هذا العصر، ودور الإيمان بالله تعالى وبرسالاته، والالتزام بالقيم الأخلاقية السامية في التغلب عليها.





وتحدث المرجع الديني الشيعي علي السيستاني، عن ما يعانيه كثيرون في مختلف البلدان من الظلم والقهر والفقر والاضطهاد الديني والفكري وكبت الحريات الأساسية وغياب العدالة الاجتماعية، وخصوص ما يعاني منه العديد من شعوب منطقتنا من حروب وأعمال عنف وحصار اقتصادي وعمليات تهجير وغيرها، ولا سيما الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة.



