الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية في وفاة الفريق عامر

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، العميد إيهاب محمد أبو بكر السيد للتعزية في وفاة الفريق فخري كمال أحمد أحمد عامر، وإبلاغ أسرته خالص عزاء سيادته ومواساته.

ونعي الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب كمال عامر الذي وافته المنية، الخميس الماضي، قائلا:

"لقد فقدت مصر اليوم واحدًا من أغلى رجالها، معلمي وأستاذي وقائدي اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب".