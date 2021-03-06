بث مباشر.. مراسم استقبال الرئيس السيسي في الخرطوم

حرصا من موقع "صدى البلد" على تقديم خدمة مميزة لقرائه، نقدم لكم بثا مباشرًا لـ مراسم استقبال رسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي بالخرطوم في مستهل زيارته للسودان.









وتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، السبت، إلى العاصمة الخرطوم في زيارة رسمية إلى جمهورية السودان.









وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن زيارة الرئيس إلى السودان الشقيق، والتي تعد الأولى من نوعها عقب تشكيل مجلس السيادة الانتقالي، تأتي ترسيخًا لجهود مصر بقيادة الرئيس السيسي لدعم السودان وشعبها الشقيق خلال المرحلة التاريخية الحالية الهامة التي يمر بها، بالإضافة إلى الحرص على التنسيق المشترك وتوحيد الرؤى والمواقف بين البلدين تجاه مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.









ومن المقرر أن تشهد زيارة الرئيس للخرطوم عقد قمة مصرية سودانية، فضلًا عن عدد من اللقاءات الثنائية مع كبار القادة والمسئولين السودانيين، وذلك لمناقشة مختلف الملفات المتعلقة بالتعاون المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصةً على الصعيد العسكري والأمني والاقتصادي، وذلك تجسيدًا للإرادة القوية المتبادلة بين البلدين الشقيقين لتعزيز أطر التعاون بينهما في جميع المجالات وبما يسهم في تحقيق مصالحهما المشتركة.









كما تشهد الزيارة التباحث حول أهم التطورات فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والقارية، خاصةً قضية سد النهضة، والأمن في البحر الأحمر، وتطورات الأوضاع على الحدود السودانية.