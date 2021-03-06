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حوادث

ضبط مهندس يتاجرفى العملة بالدقهلية

السبت 06/مارس/2021 - 11:18 ص
ضبط متهم
ضبط متهم
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مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.

أكدت معلومات وتحريات فرع الإدراة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا قيام (مهندس حر - مقيم بمحافظة الدقهلية)، بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ، وبأسعار السوق السوداء.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة حال قيادته السيارة المشار إليها وتعامله فى النقد الأجنبى خارج المصارف المعتمدة ، وعثر بحوزته على (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" - هاتف محمول بفحصه تبين أنه محمل بالعديد من المحادثات والرسائل الدالة على نشاطه المُؤثم) ، وبمواجهة المتهم المذكور أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه. 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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