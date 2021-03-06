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سيارات

ماليزيا تطرح سيارة جديدة لمنافسة هيونداي وكيا.. فيديو

السبت 06/مارس/2021 - 11:59 ص
السيارة Ativa Perodua
السيارة Ativa Perodua
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كريم عاطف

أعلنت شركة Perodua  الماليزية لصناعة السيارات، عن طرح طراز جديد باسم Ativa، مؤكدة أنه تم تصميمها حتى تنافس سيارات كيا وهيونداي الكروس أوفر المتوسطة الحجم.



وأوضحت شركة Perodua أن السيارة Ativa بنيت على منصات TNGA التي تتميز بالمتانة والعملية، بالإضافة إلى ضمها لأحدث أنواع تكنولوجيا السيارات والملاحة على الطريق.


وتستمد السيارة Ativa Perodua الجديدة قوتها من خلال محركات بنزين توربينية بسعة 1.0 لتر تولد عزما يعادل 98 حصانا، وعلب سرعة أوتوماتيكية بأربع سرعات وعلب ميكانيكية بخمس سرعات.



وحصلت السيارة Ativa Perodua على هيكل كروس أوفر متوسط الحجم يتميز بتصميم أنيق يتداخل فيه اللون الأسود مع الألوان الأساسية، ويبلغ طوله 4 أمتار و65 ملم تقريبا، وارتفاع أسفله عن الأرض نحو 20 سم، كما جهزته Perodua بممتصات صدمات وملحقات بلاستيكية خاصة لحماية محيطه ومحيط حجرات العجلات من الصدأ وعوامل الرطوبة.


أما المقصورة الداخلية للسيارة Ativa Perodua فتأتى بمقاعد مكسوة بالجلد الصناعي تتسع لـ 5 ركاب، وحصلت على واجهة قيادة متطورة فيها شاشة تعمل باللمس يمكنها الاتصال لاسلكيا مع الهواتف والأجهزة الذكية.


وتضم السيارة الجديدة العديد من أنظمة السلامة من بينها نظام قيادة متطور يحافظ على ثباتها على المنعطفات والمنحدرات، وحساسات للضوء والمطر، وكاميرات وحساسات مسافة أمامية وخلفية، ومصابيح ضباب تعمل بتقنيات LED، وأنظمة كهربائية للتحكم بوضعية وحرارة المقاعد.


أما عن سعر السيارة Ativa Perodua الجديدة فى الأسواق العالمية يبلغ قرابة 15 ألف دولار فقط، وهذا يحقق معادلة السعر التنافسى بالمواصفات العالية.

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