طلب إحاطة للحكومة يطالب بإنهاء الأزمات والمشكلات المزمنة داخل الشهر العقاري

‏تقدم النائب أحمد عبد السلام قورة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان، وزير العدل تساءل فيه عن الأسباب الحقيقة التى وراء عدم إعلان وزارة العدل، عن نتائج مسابقة الشهر العقارى لتعيين موظفين جدد داخل مكاتب الشهر العقارى على مستوى الجمهورية؛ خاصةً أن الواقع يؤكد أن هناك مشكلات مزمنة ونقصًا وعجزًا كبيرًا من الموظفين داخل جميع مكاتب الشهر العقارى وهو ما يؤكد أن هناك تكدسًا كبيرًا من المواطنين المتعاملين مع مكاتب الشهر العقارى لإنهاء مصالحهم اليومية داخل مكاتب الشهر العقارى.





وطالب "قورة"، المستشار عمر مروان، وزير العدل، باتخاذ خطوات عاجلة وسريعة لحل الأزمات داخل الشهر العقارى، مؤكدًا أن حل الأزمات لن يكون إلا بإعلان نتائج مسابقة الشهر العقارى خاصة أن المسابقة تم إعلانها منذ عام 2015 أى منذ أكثر من 6 سنوات ولا أحد يعرف الأسباب الحقيقية التى وراء عدم حسم هذه المسابقة.





ودعا النائب الحكومة، إلى الإسراع فى وضع خطط عاجلة لتطوير وتحديث مأمورية الشهر العقارى حتى تكون لديها القدرة فى تنفيذ المبادرة التاريخية التى أخمد فيها الرئيس عبد الفتاح السيسى أزمة تطبيق قانون الشهر العقارى وإصداره قراره الانسانى بتأجيل تطبيق هذا التشريع لمدة عامين وهى مدة كافية لإحداث تطوير شامل وحقيقى داخل مصلحة الشهر العقارى.





وكشف النائب عن أن وزير العدل المستشار عمر مروان عندما كان وزيرا لشئون المجالس النيابية فى الفصل التشريعى الاول لمجلس النواب تعهد أمام البرلمان بحل أزمات ومشكلات الشهر العقارى وها هو وزير للعدل ولا تزال مشكلات وأزمات الشهر العقارى مستمرة.