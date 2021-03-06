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أخبار البلد

بعد زيارة الرئيس إلى الخرطوم.. هاشتاج السيسي في بلده التاني .. ومغردون: زعيم الشرق

السبت 06/مارس/2021 - 11:47 ص
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
دشن رواد موقع التواصل الإجتماعى تويتر هاشتاج #السيسي_في_بلده_التاني وذلك بعد توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، السبت، إلى العاصمة الخرطوم في زيارة رسمية إلى جمهورية السودان.


وجاءت تغريدات المتابعين كالتالى:
- الشغل ده محدش يعمله إلا بمجهود رجالة مصر في كل اجهزه الدوله السياديه #السيسي_في_بلده_التاني

- #السيسي_في_بلده_التاني أى مكان يضع الرئيس السيسى قدميه فيه يدر عليه الخير على أصحابه فهو وش الخير


- يا أهلنا في السودان سيأتي إلى زيارتكم أشرف وأعز وأنبل الرجال في هذا العصر يحمل لكم الخير والمحبة ف ورب الكعبة يؤلمنا أن نترك السودان وحدها لذلك جاء إليكم زعيم الشرق #السيسي_في_بلده_التاني


- مصر والسودان وطن واحد قلب واحد علم واحد #السيسي_في_بلده_التاني


- شيل النسر وحط مثلث أخضر أو شيل المثلث الأخضر وحط نسر مش هتفرق #السيسي_في_بلده_التاني


- وبقوة قادر وبفضل الله ورعايته وإدارتنا الحكيمة أصبحت السودان من رافض لدعم مصر في سد النهضة إلى داعم قوي
بعد زيارة الرئيس إلى الخرطوم.. هاشتاج السيسي في بلده التاني .. ومغردون: زعيم الشرق
بعد زيارة الرئيس إلى الخرطوم.. هاشتاج السيسي في بلده التاني .. ومغردون: زعيم الشرق
بعد زيارة الرئيس إلى الخرطوم.. هاشتاج السيسي في بلده التاني .. ومغردون: زعيم الشرق
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