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أخبار البلد

رئيس الوزراء يتفقد مشروع تبطين الترع بالمنوفية

السبت 06/مارس/2021 - 12:01 م
صدى البلد
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محمدو مطاوع
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أعمال المشروع القومى لتبطين وتأهيل الترع بمحافظة المنوفية والذي تقدر بعدد (16) ترعة بنطاق المحافظة بطول 80.415 كم وبتكلفة تقديرية ما يقرب من 270 مليون جنيه.

واستمع مدبولي لشرح حول تنفيذ عدد من مشروعات التبطين بنطاق المحافظة، حيث تم الانتهاء من تأهيل ترعة مصرف شمنديل بناحية قويسنا بنسبة 100% وبطول (1) كم وبتكلفة ( 2 )  مليون و (285) ألف جنيه كما تم الانتهاء من تأهيل ترع ( كفر السيد – وصلة راضى – المنحر ) بنسبة 80% وبطول 4.200 كم وبتكلفة 9 مليون و 700 ألف جنيه.

وجارى العمل بعدد من المشروعات بمختلف مراكز ومدن المحافظة، حيث أكد أنه جارى التنفيذ بتأهيل ترع حبوظة بطول 2.980 كم، و ترعة سبك بطول 3.6 ، وكذا ترعة دروة راضى بطول (3.200 )كم و رياح بى العرب بطول (8.4 ) كم بمركز الباجور وبتكلفة إجمالية حوالى (59) مليون جنيه، فضلًا عن استمرار العمل فى تأهيل ترع ديا الكوم بطول 12.860كم وصلة الهويشة بطول 1.6 كم و الحلفاية بطول 5.75كم وكذا ترعة مليج الغربية بطول 5.4 بمركز بركة السبع وبتكلفة (91 ) مليون جنيه، مؤكدا على إدراج باقى الترع بنطاق المحافظة للتأهيل حيث تم تأهيل ترعة اليوزباشى بناحية الشهداء بطول 4.600 وبتكلفة 12 مليون جنيه، وترعة جنابية النجار بناحية أشمون بطول 2.800 كم وبتكلفة حوالى 10 مليون جنية وكذا تأهيل ترعتى بابل الشرقى وبابل الغربى بناحية تلا بطول 6.25 كم وبتكلفة 22 مليون و970 ألف جنيه وترعة الجردة بناحية شبين الكوم بطول 9.65 كم وبتكلفة ما يقرب من 35 مليون جنية فضلًا عن تأهيل ترع ( السنجق – القشاشة اليمنى – منحر غمرين ) بناحية منوف وبطول 12.470 كم وبتكلفة 29 مليون و188 الف جنيه، بالإضافة إلى تأهيل ترعة نجلة بطول 1 كم وبتكلفة 5 ملايين جنيه.
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