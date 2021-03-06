شاهد البوستر الدعائي الأول لمسلسل وكل ما نفترق

أعلنت شركة Tvision المنتجة لمسلسل (وكل ما نفترق) عن البوستر الدعائي الأول الخاص بالمسلسل المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل على قنوات الشركة المتحدة .





المسلسل بطولة الفنانة ريهام حجاج ويشاركها في البطولة العديد من الفنانيين الكبار، منهم عمرو عبد الجليل ورانيا يوسف وأيتن عامر وأحمد فهمى وسيد رجب ومحمد الشرنوبى، وقصة محمد أمين راضى، سيناريو وحوار أحمد وائل وياسر عبد المجيد، ومن إخراج كريم العدل.





ويعتبر مسلسل "كل مانفترق" استكمالا لمشوار مسلسلات ريهام حجاج التي تشارك بها في السباق الرمضاني بعد أن أثبتت جدارتها بالمشاركة بأدوارالبطولة المطلقة العام الماضى بتقديم مسلسل "لما كنا صغيرين" ، واستطاع المسلسل المنافسة بقوة مع العديد من مسلسلات كبار النجوم في موسم دراما رمضان الماضي، لتؤكد ريهام حجاج جدارتها بتقديم البطولة المطلقة، حيث حصد المسلسل نسب مشاهدة عالية وكان محل نقاش السوشيال ميديا وقت عرضه.



