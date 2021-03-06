موعد مباراة أوساسونا ضد برشلونة والقنوات الناقلة

يحل فريق برشلونة ضيفًا ثقيلًا على نظيره أوساسونا، اليوم السبت، على ملعب آل سادار، ضمن منافسات الجولة الـ 26، من مسابقة الدوري الإسباني.









وتقام مباراة أوساسونا ضد برشلونة في تمام الساعة العاشرة مساء وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 1









ويسعى فريق برشلونة بقيادة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لمواصلة تضييق الخناق على أتلتيكو مدريد متصدر الليجا.









ويدخل برشلونة مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق ريمونتادا أمام إشبيلية بثلاثية نظيفة، الأربعاء الماضي، في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، وتأهل إلى المباراة النهائية.









على الجانب الآخر، يتسلح أوساسونا بعامل الأرض، لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم، تعزز من حظوظه في البقاء في مسابقة الدوري، الموسم المقبل.







