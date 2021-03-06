عبد النبى صادق: المصالح المشتركة بين مصر والسودان واحدة وتواجهان نفس التحديات

قال عبد النبى صادق ، المستشار الإعلامى للسفارة المصرية بالسودان ، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى السودان تأتى فى توقيت هام حيث أن الشغل الشاغل للبلدين فى هذا التوقيت هو ملف سد النهضة .





وأشار " صادق " ، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية اكسترا نيوز ، إلى توحيد الموقف المصرى والسودانى للوصول لاتفاق قانونى قبل أن تبدأ أثيوبيا فى الملئ الثانى لسد النهضة .





وأشار إلى أن مصر والسودان اتفقا فى الرؤية على ضرورة توقيع قانونى ملزم ورفع الأمر إلى اللجنة الرباعية والتى تضم الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقى ليكون هناك التزام قانونى يضمن حق كافة الأطراف بما يحقق التنمية .





ولفت إلى أن هناك ترحيب كبير بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى السودان خاصة أن الدولتين يواجهان تحديات متشابهة على مختلف المجالات وزادت نسبة الوعى لدى السودان بعد ثورتهم ضد النظام السابق .





وتابع أن المصالح المشتركة بين مصر والسودان واحدة ويواجهان نفس التحديات مؤكدأ أن هناك العديد من ردود الأفعال المرحبة بزيارة الرئيس السيسى إلى السودان ، لافتا إلى توقيع اتفاق الأسبوع الماضى المجال العسكرى والتعاون الأمنى وضبط الحدود واستخباراتى ، ومكافحة الإرهاب بين مصر والسودان .











































