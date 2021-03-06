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رياضة

صراع العملاقة.. أرقام مرعبة لـ ليفاندوفسكي وهالاند قبل كلاسيكو ألمانيا

السبت 06/مارس/2021 - 02:20 م
صدى البلد
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محمد السعيد
يترقب عشاق كرة القدم العالمية، قمة نارية بين بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند، اليوم، السبت، في تمام السابعة والنصف مساء، على ملعب أليانز أرينا، ضمن منافسات الجولة الـ 26، من مسابقة الدوري الإسباني.

بايرن ميونخ ضد بوروسيا دورتموند:

ويسعى بايرن ميونخ بقيادة نجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي، لحسم كلاسيكو ألمانيا لصالحه في مباراة اليوم، لتعزيز صدارته بجدول ترتيب البوندسليجا.

في المقابل  يأمل بوروسيا دورتموند، في الثأر من بايرن ميونخ بانتزاع الثلاث نقاط منه في لقاء الليلة، أملا في اقتحام المربع الذهبي، حال هزيمة آينتراخت فرانكفورت أمام شتوتجارت، في لقاء اليوم.

كانت مباراة الدور الأول من الدوري الألماني انتهت بفوز بايرن ميونخ على بوروسيا دورتموند بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ترتيب بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند:

ويتصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب مسابقة الدوري الألماني، برصيد 52 نقطة بفارق نقطتين عن لايبزيج صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد بوروسيا دورتموند في المركز الخامس في بـ 39 نقطة.

ليفاندوفسكي Vs هالاند:

وتشهد مباراة اليوم صراعا خاصا بين النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونخ والصاعد بقوة الصاروخ إيرلينج هالاند نجم بوروسيا دورتموند:

أرقام ليفاندوفسكي في الدوري الألماني:

- مشاركات: 21 مباراة هذا الموسم
- عدد الدقائق:  1864 دقيقة،
- عدد الأهداف: 28 هدفا  "يحتل بهم صدارة الهدافين"
- صناعة أهداف: 6
-  معدل التسديد: 4 
- تمرير ناجح: 77.4
- التحامات الهواء: 1.8
- رجل المباراة: 6 مرات
- تقييم عام: 7.92

هالاند:

- مشاركات: 17
- عدد الدقائق: 1542
- عدد الأهداف: 17  هدفا ( المركز الثالث في جدول ترتيب الهدافين)
- صناع أهداف:4
- معدل التسديد:3.3
- تمرير ناجح: 68.4
- التحامات الهواء: 1.2
- رجل المباراة: 4
- تقييم عام: 7.59
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