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محافظات

محافظ أسوان يناشد المواطنين سرعة تقديم طلبات التصالح قبل نهاية مارس الحالي

السبت 06/مارس/2021 - 03:01 م
تقديم طلبات التصالح
تقديم طلبات التصالح
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شاذلي عبد الفتاح
أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان  مواصلة المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بمختلف المدن والمراكز في تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء والتي وصلت حتى الآن إلى 19.5 ألف طلب بإجمالى متحصلات مالية بلغت نحو 71 مليون جنيه .

وناشد المواطنين بسرعة التوجه لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء قبل إنتهاء المهلة المحددة التي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بنهاية مارس الجارى ، وهو الذي يتطلب ضرورة إستيفاء المستندات المطلوبة للتصالح للإسراع بأعمال اللجان الفنية للبت في هذه الطلبات وخاصة أنه تم تشكيل أكثر من لجنة طبقًا لحجم الطلبات المقدمة .

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وأشار اللواء أشرف عطية إلي أنه يتم إستقبال طلبات التصالح من المواطنين على أى نوع من المخالفات مع دفع رسوم المعاينة وذلك تنفيذًا لتوجهيات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ، وأيضًا تعليمات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية في هذا الشأن .

وأوضح المحافظ بأنه وفقًا للتعليمات الواردة يقوم المتقدم بالتصالح بسداد 40 % خلال شهر مارس وذلك بدلًا من تسديد نسبة جدية التصالح والتي تراوحت مابين 25 % إلى 35 %  خلال الفترة الماضية .

وأضاف محافظ أسوان بأن هناك تعليمات مشددة للمسئولين بالمراكز التكنولوجية بأهمية الإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية لمنع إنتشار فيروس كورونا والحفاظ على سلامة المترددين والعاملين بها من أي أضرار .

وكانت قد نظمت مديرية الشئون الصحية بأسوان ، قافلة طبية للكشف المجاني داخل مدينة أبو سمبل السياحية التابعة لمركز أسوان ، ونجع الحجر التابع لمركز دراو حيث استمرت أعمالها لمدة يومين بكل قرية ، ونجحت فى إجراء الكشف الطبي المجانى على 2475 مواطنا ومواطنة.

وضمت القافلة عدة خدمات علاجية للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، وعقد ندوات توعية للأهالي حيث يأتى تنظيم تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.  

وأقيمت الفعاليات تحت رعاية الدكتور إيهاب عماد حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان، وبإشراف من الدكتور طارق صبح منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية .
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