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السيسي يدعو لعودة المباحاث الجادة بشأن سد النهضة

السبت 06/مارس/2021 - 03:24 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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فرح علاء الخولي
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه تم الاتفاق على أهمية الاستمرار في التنسيق الوثيق بين البلدين مصر والسودان مع الطرف الاثيوبي للتشاور بخصوص ملف سد النهضة،وأوضح انه تم الاتفاق على العودة الي مفاوضات جادة وفعالة بهدف التوصل لاتفاق في اقرب فرصة ممكنة، وقبل موسم الفيضان المقبل، على أن يكون اتفاق عادل وملزم قانونا بشان ملء وتشغيل سد النهضة.

واردف الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن كلا من مصر والسودان تباحثا عن عدد من القضايا المطروحة اقليميا ودوليا، وذلك في اطار الارتباط الوثيق للامن القومي المصري والسوداني، وذلك سعيا لتوحيد الجهود المشتركة بين البلدين الرامية لتحقيق الاستقرار على الساحة العربية والافريقية.

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي بينه وبين نظيره السوداني، أنه تم تناول ايضا المستجدات المتعلقة بشأن سد النهضة الاثيوبي، وهو واحد من الملفات التي يمس سبيل المصالح الحيوية لمصر والسودان لكونهما دولتي مصب في حوض النيل، والذي بدورهم سيتأثران بشكل مباشر من هذا المشروع الضخم.

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