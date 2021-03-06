السيسي يدعو لعودة المباحاث الجادة بشأن سد النهضة

واردف الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن كلا من مصر والسودان تباحثا عن عدد من القضايا المطروحة اقليميا ودوليا، وذلك في اطار الارتباط الوثيق للامن القومي المصري والسوداني، وذلك سعيا لتوحيد الجهود المشتركة بين البلدين الرامية لتحقيق الاستقرار على الساحة العربية والافريقية.





وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي بينه وبين نظيره السوداني، أنه تم تناول ايضا المستجدات المتعلقة بشأن سد النهضة الاثيوبي، وهو واحد من الملفات التي يمس سبيل المصالح الحيوية لمصر والسودان لكونهما دولتي مصب في حوض النيل، والذي بدورهم سيتأثران بشكل مباشر من هذا المشروع الضخم.