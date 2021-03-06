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منوعات

"بتفضل تصوت".. رسائل كوميدية من الأبناء للأمهات بمناسبة عيد الأم.. فيديو

السبت 06/مارس/2021 - 03:25 م
صدى البلد
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باسنتي ناجي - إبراهيم قنديل
بالتزامن مع بداية شهر مارس وحلول عيد الأم التي تحتفل به كافة الأسر يوم 21 من مارس، وذلك من خلال شراء الهدايا المختلفة  وتقديمها للإمهات كانوع من التكريم التي أمر اللة  به من الإحسان والبر والطاعة 

ورصدت عدسة موقع "صدى البلد" رسائل كوميدية من الأبناء للإمهات  من خلال الحياة اليومية والتعاملات والأفعال المعتادة للأمهات المصريات بمناسبة عيد الأم 

وقال محمد أحمد، إن عبارة "ست الكل" هي الجمة المستخدمة للتعامل بينة وبين والدته ، وأنه في حالة إحتياجة للمال يسال والدته بلطف " طبخالنا اية النهاردة "، مشيرًا الي شرائه شيكولاته كنوع من الهدايا.

وأشارت " عليا حسني " أنها تعتبر اختها الأكبر في مقام والدتها ، لافتهً الى توفيرهم  لها كافة إحتياجتها  دون الحاجة إلى الطلب.

ونوهت " سعاد السيد " عن أنها تعتبر والدتها الام المثالية التي تعطيها كافة أحتياجتها ، كما أنها تعملها معاملة حسنة ولكن تعتبر العصبية هي أكثر ما يغضب والدتها منها. 

وعلق" أحمد مصطفي " عن أن والدته تعتبرخزانه الأدوات المنزلية  تحفة فنية لا يجب الأقتراب منها ، قائلًا " بتفضل تصوت". 

وأكد " علا السيد " عن أهتمامة  بتحضير يوم للإحتفال بوالدته في مكان خارجي وتقديم الهدية التي ترغبها.
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