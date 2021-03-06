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فن

نيويورك تحتفل بعودة العمل في دور العرض بعد غياب عام

السبت 06/مارس/2021 - 03:22 م
دور العرض بنيويورك
دور العرض بنيويورك
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عادت دور العرض السينمائية للعمل مرة أخرى في نيويورك، بعد غياب عام كامل بسبب تداعيات جائحة كورونا بسعة 25%، فتحت السينمات أبوابها أمام الجمهور الذي انعكست فرحته على مبيعات الحفلات المسائية في أنحاء المدينة الجمعة، بحسب موقع ديدلاين الأمريكي.

وتعد مدينة نيويورك من أكبر الأماكن المحفزة لسوق إيرادات السينما إلى جانب لوس أنجلوس التى مازالت أبوابها مغلقة، لذا فإن عودتها للعمل مرة أخرى خبرا مشرقا لهوليوود. 

وتزامن هذا الحدث مع عرض فيلم ليام نيسون الجديد The Marksman، إلى جانب العودة المفضلة لمشاكسات القط والفأر في فيلم اللايف أكشن الجديد  Tom and Jerry، مع استمرار عرض Tenet و Wonder Woman 1984.

ونشر موقع بي بي سي تقريرا عن تبعيات إعادة فتح دور العرض في نيويورك ووصفها بعاصمة الترفيه والثقافة فى الولايات المتحدة الأمريكية. 

وأشار التقرير إلى أن حالات الإصابة بفيروس كورونا الذي دمر صناعة السينما بدأت فى الانخفاض فى أمريكا، لذا فإن الحياة تعود لهوليوود تدريجيا.
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