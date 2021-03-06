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أخبار العالم

أمريكا على حافة الـ 30 مليون مصاب بكورونا

السبت 06/مارس/2021 - 03:20 م
التطعيمات لا تغني
التطعيمات لا تغني عن الاجراءات الوقائية
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محمد علي
واصلت أعداد المصابين والمتوفين بفيروس كورونا، ارتفاعها في الولايات المتحدة، والتي ناهزت اليوم الـ 30 مليون مصاب، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

سجلت أمريكا في الولايات الخمسين 29,025,612 مليون إصابة جراء الوباء، بينما فقد 525,191 شخصا حياتهم جراء الوباء.

وفي سياق آخر، أظهرت المعلومات، أن المقاطعات والمدن التي يتطلب فيها لبس الكمامات، تتباطأ فيها معدلات وحالات الإصابة والوفاة بفيروس Covid-19، أما المقاطعات التي تسمح فيها الولايات بتناول الطعام في المطاعم  والازدحام دون أي اجراءات احترازية، فتظهر الحالات والوفيات فيها ارتفاعًا، وفقًا لدراسة جديدة من المراكز الأمريكية للأمراض السيطرة والوقاية.

يلقي البحث ، الذي نشره مركز السيطرة على الأمراض (CDC)، نظرة فاحصة على التغييرات في معدلات نمو حالات Covid-19 والوفيات في المقاطعات قبل وبعد تنفيذ أوامر لبس الكمامات من مارس حتى ديسمبر 2020.

وجد الباحثون أنه في الفترة من 1 مارس إلى 31 ديسمبر ، تم ربط مطالبة الأشخاص بارتداء قناع خارج منازلهم أو في متاجر البيع بالتجزئة والمطاعم بانخفاض 0.5 نقطة مئوية في معدل النمو اليومي لحالات Covid-19 حتى 20 يومًا. 

وبعد تنفيذ الأوامر ولبس الكمامات، شوهدت انخفاضات تصل إلى 1.8 نقطة مئوية حتى 100 يوم بعد ذلك.

وجد الباحثون أن لبس الكمامات أدى لانخفاض 0.7 نقطة مئوية في المعدلات اليومية لوفيات Covid-19 حتى 20 يومًا بعد التنفيذ وانخفاض يصل إلى 1.9 نقطة مئوية حتى 100 يوم على التوالي.

بالنسبة لتناول الطعام في المطاعم ، لم تكن التغيرات في معدلات النمو اليومية لحالات Covid-19 والوفيات ذات دلالة إحصائية حتى 40 يومًا بعد رفع القيود ، وفقًا للدراسة.  

ووجد الباحثون أن السماح بتناول الطعام في المطعم كان مرتبطًا بزيادة 0.9 و 1.2 و 1.1 نقطة مئوية في الحالات حتى 60 و 80 و 100 يوم على التوالي بعد رفع القيود.

 ارتبط السماح بتناول الطعام في أماكن العمل بزيادة 2.2 و 3 نقاط مئوية في معدل نمو الوفيات Covid-19 من 61 إلى 80 و 81 إلى 100 يومًا ، على التوالي ، بعد رفع القيود.

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