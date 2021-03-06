قبل موقعة الليلة.. التاريخ يقف في صف الزمالك أمام الترجي





الزمالك ضد الترجي

ويسعى الزمالك بقيادة مدربه باتشيكو لتحقيق الفوز في مباراة البرتغالي جايمي باتشيكو لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، أملا في اقتناص صدارة المجموعة الرابعة، أو تحقيق التعادل على أقل تقدير، للحفاظ على حظوظ الفريق في دور المجموعات.





في المقابل تعد مباراة الليلة ثأرية بالنسبة للترجي، بينما هزمه الزمالك في السوبر الأفريقي الموسم الماضي بنتيجة 3 - 1، وأطاح به من الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا 2019 - 2020.





كان الزمالك تعادل مع تونجيث سلبيا في الجولة الماضية، بينما تعادل الترجي مع مولودية الجزائر 1 - 1.





ترتيب المجموعة الرابعة

ويتصدر الترجي جدول ترتيب المجموعة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا برصيد 4 نقاط، ويحل مولودية الجزائر ثانيا بنقطتين والزمالك ثالثا بنفس الرصيد، بينما يتذيل تونجيث جدول الترتيب بنقطة وحيدة.





تاريخ مواجهات الزمالك والترجي

التقي الزمالك مع الترجي في 11 مباراة سابقة، منهم 8 مواجهات في دوري أبطال أفريقيا، ومواجهتين في دوري أبطال العرب، ومواجهة واحدة في السوبر الأفريقي.





فاز الزمالك على الترجي في 6 مواجهات في مختلف المسابقات، وتعادل في 3 مباريات، وخسر مباراتين فقط.









يحل فريق الزمالك ضيفا ثقيلا على نظيره الترجي التونسي، اليوم، السبت، في تمام السادسة مساء، على الملعب الأولمبي في رادس، ضمن منافسات الجولة الثالثة، من دور المجموعات، بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.