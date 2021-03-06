محافظ أسيوط: تطعيم 121 من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بلقاح كورونا

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، استمرار فعاليات تطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا باللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة وذلك بـ 4 مستشفيات تم تحديدها بمراكز المحافظة لاستقبال المواطنين من كبار السن واصحاب الامراض المزمنة والامراض المناعية مما قاموا بتسجيل بياناتهم على موقع وزارة الصحة وتلقوا رسالة ومكالمة بموعد ومكان التطعيم ،لافتا الى تطعيم 121 مواطنا حتى الان بالاضافة الى استمرار تقديم اللقاح لعدد كبير من الأطقم الطبية بمختلف مستشفيات العزل والصدر والحميات بالمحافظة.





ويأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة بحماية المواطنين وكبار السن واصحاب الامراض المزمنة والأطقم الطبية والتي وضعتها الدولة المصرية من أولوياتها مقدمًا الشكر للقيادة السياسية على ماتوليه من اهتمام كبير بالقطاع الصحى .





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وأوضح محافظ أسيوط إنه يتابع دوريًا سير العمل في منظومة تلقي المواطنين والأطقم الطبية للقاح كورونا وذلك في ضوء الخطة التي تنفذها وزارة الصحة بتلقى المواطنين الذين تم تسجيلهم على موقع الوزارة للقاح لحمايتهم من الإصابة بالعدوى خلال الجائحة مؤكدا أن أعمال التطعيم للمواطنين وتلقي الأطقم الطبية للقاح تتم وفق إجراءات صحية محددة بداية من قياس العلامات الحيوية كالضغط والحرارة والاطمئنان على الحالة الصحية للمتلقي مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعد إضافة متميزة تضاف إلى الجهود النوعية التي تبذلها الدولة في مواجهة تداعيات فيروس كورنا وهو ما يعكس نجاح الحكومة في جهودها المتواصلة منذ بداية الأزمة وحرص الدولة المصرية على صحة المواطنين وخاصة الأطقم الطبية الذين هم الصف الأول على خط المواجهة مع هذا الوباء .





واشار الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة الى ان مراكز تطعيم المواطنين بلقاح كورونا هى مركز صحة الوليدية " امام ابراج النصر بحى شرق " ومستشفى الايمان العام بحى الاربعين و وحدة صحة الاسرة ببنى زيد بوق بمركز القوصية " طريق اسيوط – ديروط الزراعى " و وحدة صحة الاسرة بنزلة باقور بمركز ابوتيج " طريق اسيوط – سوهاج الزراعى " وتستقبل المواطنين بدء من الساعة 3 عصرا وحتى التاسعة مساءا وذلك بناء على التسجيل المسبق على موقع وزارة الصحة وتحديد مواعيد واماكن تلقى اللقاح منوها الى انه بالنسبة للمواطنين الغير القادرين على التسجيل يرجى توجيهيم بالاتصال على الخط الساخن ١٥٣٣٥ للمساعدة في التسجيل ولا يتم تطعيمه الا بعد وصول رسالة له بالموعد ومكان التطعيم .





وأضاف الدكتور أسامة حجازى مدير عام الطب الوقائى بمديرية الصحة بالمحافظة ،الى ان اعداد المواطنين الذين حصلوا على لقاح كورونا بلغوا 121 مواطنا بالمراكز الاربعة مما سجلوا على الموقع الالكترونى لوزارة الصحة مشيرا الى إنه تم توزيع الاطقم الطبية واللقاحات على المراكز التى تم اعتمادها لتطعيم المواطنين والمتابعة المستمرة من قيادات المحافظة ومديرية الصحة لمتابعة سير العمل والتأكيد على الاجراءات الاحترازية والوقائية ومنع التزاحم وتنظيم سير العمل قضلا عن استكمال فعاليات تلقي الأطقم الطبية للجرعة الأولى من اللقاح مؤكدًا أن اللقاح متاح لمن يتطلب الحصول على التطعيم من الفرق الطبية وذلك على مدار 24 ساعة وهو أمر اختياري ويحصل عضو الفريق الطبي على التطعيم بعد تسجيل بياناته بالمستشفى التي يعمل بها والتوقيع على الموافقة المستنيرة والإجابة على الأسئلة الخاصة بالحالة الصحية وما إذا كان يعاني أي أمراض أو ظهرت عليه أعراض خلال اليوم وتسلميه كارت متابعة لتلقي الجرعة الثانية كما تتم متابعة الحالة الصحية لمتلقي اللقاح بصفة دورية من قبل فرق طبية متخصصة في إطار حرص الدولة على حماية الأطقم الطبية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال مواجهة الجائحة.



