سوريا.. نداء عاجل من وزير الصحة بشأن كورونا

أصدر وزير الصحة السوري الدكتور حسن محمد الغباش نداءا عاجلا لجميع مدراء الهيئات العامة التي تضم أقسام العزل بالمستشفيات السورية وذلك نظرًا لتطور أوضاع إصابات كورونا داخل البلاد.





وطالب الوزير السوري في ندائه بضرورة رصد أي زيادة في الحالات التنفسية المشتبهة التي تراجع العيادات الخارجية والتعامل معها بحسب شبكة أخبار سوريا الوطن.





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كما شدد وزير الصحة علي ضرورة وضع خطة لاستقبال كل الإصابات لاسيما الحرجة التي تتطلب سرير عناية أو دعم تنفسي، والاستعداد لإمكانية الانتقال للخطة B في حال الحاجة.





وكانت وزارة الصحة السورية أعلنت بالأمس عن تسجيل 55 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية.





وذكرت الوزارة في بيان لها منذ قليل أن إجمالي الإصابات بالفيروس المستجد في البلاد ارتفع منذ بداية الجائحة وحتي الان الي 15870.









كما رصدت تعافي 86 حالة خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي حالات الشفاء في البلاد منذ بداية الأزمة وحتي الان الي 10209 حالة.



