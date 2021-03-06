ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

سوريا.. نداء عاجل من وزير الصحة بشأن كورونا

السبت 06/مارس/2021 - 04:19 م
سوريا
سوريا
Advertisements
محمود نوفل
أصدر وزير الصحة السوري الدكتور حسن محمد الغباش نداءا عاجلا لجميع مدراء الهيئات العامة التي تضم أقسام العزل بالمستشفيات السورية وذلك نظرًا لتطور أوضاع إصابات كورونا داخل البلاد. 

وطالب الوزير السوري في ندائه بضرورة رصد أي زيادة في الحالات التنفسية المشتبهة التي تراجع العيادات الخارجية والتعامل معها بحسب شبكة أخبار سوريا الوطن. 


كما شدد وزير الصحة علي ضرورة وضع خطة لاستقبال كل الإصابات لاسيما الحرجة التي تتطلب سرير عناية أو دعم تنفسي، والاستعداد لإمكانية الانتقال للخطة B في حال الحاجة.

وكانت وزارة الصحة السورية أعلنت بالأمس عن تسجيل 55  إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية. 

وذكرت الوزارة في بيان لها منذ قليل أن إجمالي الإصابات بالفيروس المستجد في البلاد ارتفع منذ بداية الجائحة وحتي الان الي 15870.


كما رصدت تعافي 86 حالة خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي حالات الشفاء في البلاد منذ بداية الأزمة وحتي الان الي 10209 حالة. 

فيما سجلت 4 وفيات خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد منذ تفشي الفيروس وحتي الان الي 1054.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

سوريا تعلن تسجيل 100 إصابة جديدة بـ كورونا و10 وفيات

سوريا تعلن ارتفاع إصابات كورونا لـ 12850 حالة

خلال 24 ساعة.. سوريا تسجل 89 إصابة جديدة بكورونا و8 وفيات

خلال 24 ساعة.. سوريا تسجل 81 إصابة جديدة بكورونا و7 وفيات

خلال 24 ساعة.. سوريا تسجل 49 إصابة جديدة بكورونا و4 وفيات

في 24 ساعة.. سوريا تسجل 61 إصابة بكورونا و4 وفيات

ترشيحاتنا

حاولا إمساك مناطق حساسة.. ضبط شخصين تنمرا على معاق

صدمة.. فرجاني ساسي يكسر قلب جماهير الزمالك قبل مواجهة الترجي

دوري أبطال أفريقيا.. خالد الغندور يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة الترجي

حسام البدري ضيف مجدي عبد الغني في أولى حلقات البلدوزر عبر الفضائيات

أول ظهور لـ معز مسعود مع حلا شيحة وأولادها بعد الزواج

تغطية خاصة.. ماذا تحمل زيارة الرئيس إلى السودان | مشروعات وطموحات

Advertisements

بأمر السيسي.. تأجيل العمل بقانون الشهر العقاري وإلغاء الضريبة كشرط للتسجيل وتوصيل المرافق

قناتان مفتوحتان تنقلان مباراتي الزمالك والأهلي بدوري أبطال إفريقيا

بعد إعلانها إذاعة مباراتي الأهلي والزمالك.. سرقة تردد قناة مكسبي.. تفاصيل

صدمة.. فرجاني ساسي يكسر قلب جماهير الزمالك قبل مواجهة الترجي

السيسي يصدق على قانون إرجاء العمل بتعديل قانون تنظيم الشهر العقاري

مجموعة الأهلي.. تعادل سلبي بين المريخ وسيمبا في دوري أبطال أفريقيا

رسموا جرافيتي يحرض على العنف.. الأمن يضبط 9 من التراس الأهلي

عداد الغاز المنزلي.. وزارة البترول تواصل التحذير بخصوص فواتير شهر مارس

سيمبا يتصدر مجموعة الاهلي بتعادل أمام المريخ السودانى في دورى الابطال

وفاة الفنانة سوسن ربيع بطلة مسرحية «إنها حقا عائلة محترمة»

توقعات بحدوثه خلال الشهر الجاري.. ننشر إجراءات التعديل الوزاري المرتقب

خاص.. علي محمد علي: خسارة سيمبا ستحفز لاعبي الأهلي أمام فيتا.. والترجي نقطة الانطلاق للزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول ظهور لـ أحمد مكي بعد غياب بسبب إصابته بـ فيروس كورونا.. صور

طريقة عمل اللانشون فى المنزل

علاج غضروف الظهر.. وأهم الأعراض