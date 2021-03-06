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برلمان

جابر للخواطر.. برلمانية تشيد بالمواقف الإنسانية للرئيس السيسي مع المواطنين البسطاء

السبت 06/مارس/2021 - 04:47 م
النائبة أمل سلامة
النائبة أمل سلامة عضو مجلس النواب
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يوسف سامح
أشادت النائبة أمل سلامة عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، بالمواقف الإنسانية للرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدة أن الرئيس الإنسان دائما ما يحرص على جبر خواطر المواطنين البسطاء، وتجلت هذه الإنسانية عندما توقف الرئيس السيسى بسيارته أثناء مروره بأحد شوارع مدينة نصر بمحافظة القاهرة، وأدار حوارا مع عدد المواطنين يعملون على عربات لبيع الخضروات والفاكهة، مستفسرا عن أحوالهم المعيشية.

وأكدت النائبة أمل سلامة أن الرئيس السيسى ضرب المثل والقدوة فى الإنسانية والتواصل مع جميع المواطنين، رغم مسئولياته الجسيمة، إلا أنه دائما ما يحرص على التواصل مع المواطنين، ويوجه بتذليل العقبات وتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين بمختلف الفئات، حيث وجه الرئيس بتوفير الرعاية الصحية اللازمة لبائع الفاكهة محمد حسن، وعلاجه على نفقة الدولة، وحل مشاكل اثنين من الباعة على عربات الخضروات والفاكهة.

كما أشادت سلامة بالتحرك الفورى من أجهزة الدولة حيث تم على الفور نقل المواطن بسيارة إسعاف مجهزة لمستشفى دار الشفاء لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، فضلا عن قيام وزارة التضامن الاجتماعى بإجراء بحث اجتماعى عن المواطنين الثلاثة وأسرهم لاتخاذ جميع الإجراءات المناسبة لهم.

وأضافت أن الرئيس دائما ما يشعر بنبض المواطنين البسطاء، ويتفاعل معهم ، ويتجاوب مع مشاكلهم ويصدر القرارات اللازمة لتذليل العقبات التى تواجههم، مؤكدا أن تلك المواقف الإنسانية ليست بالغريبة عن الرئيس الإنسان عبد الفتاح السيسى.
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