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مرأة

لمريض الغسيل الكلوي.. اكتشف أهمية الوصلات الطبيعية للشرايين والأوردة

السبت 06/مارس/2021 - 05:00 م
الوصلات الطبيعية
الوصلات الطبيعية للشرايين والأوردة
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اسماء محمد
قال الدكتور وليد الدالى أستاذ جراحات الأوعية الدموية وعلاج القدم السكرى بجامعة القاهرة، أن الوصلة الشريانية الوريدية عبارة عن فتحة تصل الشريان بالوريد لتساعد على تدفق الدم، وهي ضرورية لمرضى الغسيل الكلوي، وتعتبر أفضل من القسطرة العنقية وهناك أكثر من نوع للوصلات الشريانية الوريدية.

اوضح الدالى من الأفضل عمل وصلة طبيعية بين الشريان والوريد، ولها أكثر من نوع حسب أوردة المريض وسنه، وما إذا كان مصابا بالسكري من عدمه، وتعتبر الوصلات بين الشريان والرسغ أفضل أنواع الوصلات الطبيعية، لكن لا بد أن تكون كمية الدم في الشريان مناسبة لعمل هذا النوع، وفي الغالب تستمر مدتها من 5 إلى 7 سنوات.

وأضاف الدالى أن النوع الثاني للوصلة الطبيعية يكون عند مفصل الكوع بين شريان الكوع والوريد في اليد، وهذا النوع يقصر مسافة الغسيل، عكس الرسغ الذي تكون المسافة فيه أطول إلى حد ما، ونلجأ له في حالة وجود مشكلة في الوريد الموجود بالأسفل عند الرسغ أو عدم وجود ضغط دم كاف في الشريان؛ والعمر الافتراضي لهذا النوع أقل من الوصلة عند منطقة الرسغ.

وأوضح الدكتور وليد الدالى توجد وصلات أخرى طبيعية، لكنها تحتاج إلى عمل تسطيح للأوردة، ورغم أنها أصعب من النوعين الأخرين إلا أنها أفضل من الصناعية.

وأشار الدالى أن نسبة حدوث التهاب في الوصلة الطبيعية أقل بدرجة كبيرة مقارنة بالوصلة الصناعية، إلا أنها تكون ضرورية إذا كانت حالة الوريد الطبيعي للمريض غير جيدة، وفي حالة الغسيل منذ سنوات طويلة واستنزاف أو تلف جميع الأوردة الطبيعية بسبب تكرار الغسيل من خلالها.
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