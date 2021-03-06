هدية سيمبا للأهلي.. سيناريوهات المجموعة أ وفرص الصدارة والصعود





سيمبا الفائز على فيتا كلوب والأهلي دخل المباراة برصيد 6 نقاط طامحا في العلامة الكاملة التي تضمن له الصعود بنسبة 80%، لكن أبناء الخرطوم رفضوا الانصياع لرغبات سيمبا وأبقوه في حسابات المنافسة الصعبة بتعادل دون أهداف.





الموقف الحالي





على الرغم من التعادل غير أن سيمبا لا يزال متصدر الترتيب بـ 7 نقاط دون أي انتظار لنتائج الآخرين، حيث يمتلك الاهلي 3 نقاط وفيتا مثلهم، ما يعني أن سيمبا لن يتنازل عن الصدارة في تلك الجولة.





كذلك المريخ السوداني بتحقيق تعادل وحيد وخسارتين تضاءلت فرصه في التنافس حيث يمتلك نقطة وحيدة يقبع بها في قاع الترتيب انتظارا لمواجهة سيمبا القادمة والتي قد تقضي على آماله كليا.





فرص الأهلي





يمتلك الأهلي فرصة عظيمة بالفوز اليوم أمام فيت كلوب ليحتل المركز الثاني برصيد 6 نقاط منفردا، بينما التعادل ستضعه في حسبة صعبة مع فيتا بـ 4 نقاط لكليهما مع أفضلية مطلقة لـ فيتا بسبب ماتش العودة على أرضه.





الخسارة ستجعل من صعود الأهلي معجزة حال تحققها، حيث سيكون مُطالبا بالفوز في كل مبارياته القادمة ومنها سيمبا القوي في القاهرة والمريخ في الخرطوم وفيتا في الكونغو، شريطة تعثر فيتا في أحد مبارياته الأخرى، ولن يستطيع الاهلي الصعود على صدارة المجموعة ويواجه خطر ملاقاة الأول من مجموعة اخرى.





نصف الطريق نحو التأهل





الفوز على فيتا ذهابا وعودة يضمن للاهلي التأهل بنسبة كبيرة بينما تبقى المنافسة على المركز الاول مع سيمبا، ويستطيع الاهلي تجاوز المريخ في السودان ومع افتراض فوز سيمبا في كل مبارياته ستبقى مباراة الأهلي الحاسمة معه في القاهرة والتي تتطلب فوزا دون بديل ليصعد الاهلي بفارق نقطتين عن سيمبا في الصدارة.

بنتيجة سلبية يتعادل المريخ السوداني على أرضه مع فريق سيمبا التنزاني متصدر المجموعة أ في دوري أبطال أفريقيا ليعرقله خطوة عن الإنفراد بالصدارة بشكل كامل.