أحمد بهاء شلبي يكشف كواليس لقاء رئيس الوزراء بنواب المنوفية

كشف النائب احمد بهاء شلبي، عضو مجلس النواب، امين حزب حماة وطن في محافظة المنوفية، كواليس لقاء أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب بالمحافظة، مع الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، الذي امتد لأكثر من ساعتين.









وقال "شلبي"، في بيان أصدره، اليوم، إن نواب المحافظة قدموا مذكرة مشتركة باسمهم لرئيس مجلس الوزراء، طالبوا فيها بسرعة ادراج محافظة المنوفية ضمن خطة التأمين الصحي الشامل، وإدراج جميع العزب التابعة للقري، ضمن خطة الدولة لمشروعات الصرف الصحي، التي تعاني منذ عشرات السنين، وإتاحة مدد أخري لواضعي اليد علي أراضي الدولة لتقنين أوضاعهم نظرا للظروف المادية، ومراعاة البعد الاجتماعي في عملية التسعير التي تضعه اللجان المختصة.





وشدد شلبي، علي مطالبة نواب مجلسي الشيوخ والنواب، في المذكرة المقدمة لرئيس مجلس الوزراء بضرورة حل أزمة المباني المقامة علي املاك الدولة، خاصة وأن مالكيها نجحوا في توصيل المرافق لها، ويسددون فواتير هذه الوحدات منذ عشرات السنين.





ولفت شلبي، الي مطالبته بضرورة تطبيق القانون رقم ١٥٩ والخاص بالمجتمعات العمرانية الجديدة، ونقل تبعيتها إلي المحافظات الواقعة في نطاقها بمضي ٢٥ سنة من تأسيسها، وبعد اكتمال صور الحياة الطبيعية بها، وهو ما قد حدث بالفعل منذ سنوات.



