7 وجبات خفيفة ولذيذة لتقليل الكوليسترول

الكوليسترول مادة شمعية شبيهة بالدهون توجد في جميع خلايا الجسم يحتاجه الجسم لتكوين الهرمونات وفيتامين د والمواد التي تساعد على هضم الأطعمة.





على الرغم من أن الكوليسترول مطلوب للعديد من وظائف الجسم، إلا أن زيادة الكمية منه أمر خطير، إذا كان لديك الكثير من الكوليسترول في الدم، يمكن أن يؤدي إلى تكوين لويحات تلتصق بجدران الشرايين ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تضييق الشرايين أو انسدادها.





إذا كنت تحاول خفض مستويات الكوليسترول لديك ، فلا تنس تجربة هذه الوجبات الخفيفة السبعة الشهية التى يقدمها لكم موقع " timesofindia "





توست الافوكادو





الأفوكادو مصدر غني بالدهون غير المشبعة التي تساعد على خفض الكوليسترول الضار، وكل نصف منه يحتوي على ما يقرب من 5 غرامات من الألياف. يمكن إقرانها مع الخبز المحمص من الحبوب الكاملة لمزيد من الألياف.





لتحضير توست الأفوكادو ، ما عليك سوى تحميص شريحة من خبز الحبوب الكاملة وتغطيتها بشرائح رقيقة من الأفوكادو، لمزيد من النكهة ، جربها مع عصر من عصير الليمون ورش الأعشاب الطازجة.





السلمون





السلمون مصدر كبير بدهون أوميجا 3 يمكن استخدامه لصنع وجبة خفيفة لذيذة ومغذية. لتحضير السلاطة ، اخلطي علبة من السلمون مع المايونيز المعتمد على زيت الزيتون ، ومسحوق الكاري ، والعنب المفروم ، والكاجو ، ورذاذ العسل بعد ذلك ضعي سلاطة السلمون بالملعقة في عدد قليل من أعواد الكرفس لتحضير وجبة خفيفة بسيطة ولذيذة.





دقيق الشوفان لادو





سهلة التعبئة ومليئة بالبروتين ويمكنك صنعها بنفسك باستخدام الشوفان الملفوف وزبدة الجوز وبذور الكتان المطحونة وبذور الشيا والشوكولاتة الداكنة والفواكه المجففة والعسل، ما عليك سوى مزج المكونات التي اخترتها في وعاء حتى تصل إلى قوام سميك وقابل للتشكيل ، ثم استخدم ملعقة لتقطيع أجزاء بحجم ملعقة كبيرة ، ولفها إلى كرات بيديك وقم بتبريدها.





حمص





الحمص من البقوليات المتنوعة واللذيذة التي تحتوي على الألياف والبروتينات النباتية. ما عليك سوى نشر الحمص المطبوخ بالتساوي على ورقة خبز مبطنة بالورق ورميها بقليل من زيت الزيتون ورش الملح. قم بشويها على حرارة 200 درجة مئوية لمدة 30 دقيقة أو حتى تصبح مقرمشة، في وقت لاحق ، قم بتتبيلها بالبهارات المجففة ، مثل مسحوق الكاري أو الفلفل الحلو أو بشر الليمون أو الفلفل الأسود.





شريحة تفاح مع زبدة البندق





إنه مزيج كلاسيكي وصحي للغاية، يوفر التفاح الألياف ومجموعة متنوعة من العناصر الغذائية الهامة ، مثل فيتامين سي والبوتاسيوم، من ناحية أخرى ، توفر زبدة الجوز والبذور مثل زبدة اللوز أو الفول السوداني أو زبدة عباد الشمس أليافًا إضافية وبروتينًا ودهونًا صحية للقلب.





جواكامولي مع الخضار المقطعة





جواكامولي هي طريقة بسيطة ولذيذة للاستمتاع بالأفوكادو.. اصنع جواكامولي أساسي عن طريق خلط نصف حبة أفوكادو ناضجة مع عصير الليمون الطازج والبصل المفروم والطماطم المقطعة والثوم المفروم. قدمها مع الخضار المقطعة المفضلة لديك مثل الجزر والطماطم والفلفل الحلو والهليون.





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