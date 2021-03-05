يحارب الكوليسترول.. نوع مهمل من الخضراوات الورقية يمنحك الفوائد الصحية

سيصبح التحكم في الوزن أسهل.





قل وداعا للحموضة المعوية.

تخلصى من القرحة





مضاد للالتهابات.





يمكن أن يساعدك الكرفس لأنه يحتوي على قدرات مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات. وقد يساعد أسنانك على أن تبدو أكثر إشراقًا بفضل زيادة الكالسيوم.

هضم أفضل

سينخفض ​​ضغط الدم ومستويات الكوليسترول.





يحتوي الكرفس على خصائص مضادة للكوليسترول تساعد على منع ارتفاع ضغط الدم عن طريق "تنظيف" مستويات الكوليسترول في الدم.

