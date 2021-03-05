يحارب الكوليسترول.. نوع مهمل من الخضراوات الورقية يمنحك الفوائد الصحية

يعد الكرفس من الخضراوات الورقية التى تمنحك العديد من الفوائد الصحية لكن فى المقابل يجهل الكثيرين فائدة تناوله على الرغم أن تناول الكرفس يساعد على الحفاظ على نمط حياة صحي والتحكم فى الوزن إليك أبرز فوائد تناول الكرفس يقدمها موقع برايت سايد
قل وداعا للحموضة المعوية.
يهدئ عصير الكرفس حرقة المعدة وينظم الحموضة لكن علينا أن نقولأنه إذا استمرت الحموضة المعوية ، فأنت بحاجة إلى تغيير نظامك الغذائي أو زيارة الطبيب.
تخلصى من القرحة
في دراسة أجريت عام 2010 ونشرتها مجلة Journal of Pharmaceutical Biology أكدت أن الكرفس يحتوي على نوع معين من مستخلص الإيثانول الذي يحمي بطانة الجهاز الهضمي من القرحة. الأشياء الأخرى التي يحتويها الكرفس هي مركبات الفلافونويد والتي تزيد من إنتاج المخاط الواقي داخل الأمعاء.
هضم أفضل
يحتوي الكرفس على نسبة عالية من الماء ، وهو غني بالألياف. تعمل الألياف الطبيعية والمواد الكيميائية النباتية على تحفيز جدران المعدة والأمعاء الدقيقة
سينخفض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول.
سيصبح التحكم في الوزن أسهل.
تناول الكرفس يساعد على فقدان الوزن فهو يحتوي على 16 سعرة حرارية فقط لكل 1.5 كوب من عصير الكرفس .
قل وداعا للحموضة المعوية.
يهدئ عصير الكرفس حرقة المعدة وينظم الحموضة لكن علينا أن نقولأنه إذا استمرت الحموضة المعوية ، فأنت بحاجة إلى تغيير نظامك الغذائي أو زيارة الطبيب.
تخلصى من القرحة
في دراسة أجريت عام 2010 ونشرتها مجلة Journal of Pharmaceutical Biology أكدت أن الكرفس يحتوي على نوع معين من مستخلص الإيثانول الذي يحمي بطانة الجهاز الهضمي من القرحة. الأشياء الأخرى التي يحتويها الكرفس هي مركبات الفلافونويد والتي تزيد من إنتاج المخاط الواقي داخل الأمعاء.
مضاد للالتهابات.
يمكن أن يساعدك الكرفس لأنه يحتوي على قدرات مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات. وقد يساعد أسنانك على أن تبدو أكثر إشراقًا بفضل زيادة الكالسيوم.
هضم أفضل
يحتوي الكرفس على نسبة عالية من الماء ، وهو غني بالألياف. تعمل الألياف الطبيعية والمواد الكيميائية النباتية على تحفيز جدران المعدة والأمعاء الدقيقة
سينخفض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول.
يحتوي الكرفس على خصائص مضادة للكوليسترول تساعد على منع ارتفاع ضغط الدم عن طريق "تنظيف" مستويات الكوليسترول في الدم.