تعرف على فوائد الكرفس لمرضى السكر

يعد الكرفس من الأطعمة الهامة لمرضى السكر لأنه يحتوي على نسبة كبيرة من الماء في تركيبته إضافة إلى احتوائه على عدد من العناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن وحتى مضادات الأكسدة، ما يجعله غذاء مناسب لمرضى السكري يفيد صحتهم ويساعدهم في السيطرة على مستوى السكر في الدم.





لذا قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فوائد الكرفس لمرضى السكر.





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فوائد الكرفس لمرضى السكري:

الماء المتوفر في نبات الكرفس مفيد في المحافظة على مستوى السكري الجيد في الجسم.

تناولا لكرفس يساهم في خفض ضغط الدم المرتفع المرافق لمرض السكري.

الكرفس من أفضل الأطعمة التي تحسن الدورة الدموية مما يساهم في السيطرة على مستوى السكر في الدم.

الفيتامينات والمعادن في الكرفس أكثر ما يحتاجه مريض السكري.

الكرفس يقضي على العجز الجنسي لدى الرجال المصابين بالسكري.

الألياف في الكرفس تساهم في إعادة تنظيم مستوى السكر في الدم.

يساعد الكرفس في حماية مرضى السكري من إلتهاب الأعصاب.

مضادات الأكسدة المتوفرة بكثرة في الكرفس مفيدة لمرضى السكري لحمايتهم من مضاعفات السكري.

تناول الكرفس يعزز من صحة القلب لدى مرضى السكري.

فيتامين ج في الكرفس يعمل على حماية الأوعية الدموية من التصلب الذي يسببه السكري.

الكرفس يحمي الجهاز العصبي في الجسم من مضاعفات السكري.

بشكل عام تناول الكرفس يعزز مناعة الجسم ويقيه من الأمراض وخاصة لدى مرضى السكري.