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في 10 خطوات .. طرق تعقيم منزلك من كورونا يوميًا

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 05:49 م
طرق تعقيم المنزل
طرق تعقيم المنزل
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رشا عوني
مع تفشي فيروس كورونا التاجي بشكل كبير خلال الأيام الماضية، يخشى الجميع نقل عدوى الفيروس المستجد، لذا يفضل خلال فترة الحجر المنزلي الالتزام بالإجراءات الوقائية للوقاية من الفيروس ، مع تطهير وتعقيم المنزل بشكل مستمر لتجنب نقل العدوى بأي شكل . 

كيف تعقم منزلك من كورونا ؟ 
قدم موقع Healthline مجموعة من الإجراءات التي يجب القيام بها يوميا في المنزل لتطهيره من فيروس كورونا ، إليك الخطوات : 

1- اغسل يديك بشكل مستمر ، وفي كل مرة لا تقل عن 30 ثانية 
2- استخدمي جوانتي منزلي عند تطهير وتنظيف أرجاء المنزل
3- التهوية المستمرة وفتح النوافذ لتدخول الشمس للمنزل
4- احرص على عدم وجود فوضى بمنزلك، فهي تسبب كثرة الجراثيم 
5- تطهير الأسطح المستخدمة كثيرا كل 5 ساعات باليوم
6-تطهير الهاتف وتعقميه من اهم الخطوات التي تجنبك نقل عدوى كورونا لأنه الجهاز الأكثر استخدامًا باليد
7-غسل الملابس بالماء الساخن لقتل البكيتريا والجراثيم
8-الافضل تخصيص منشفة لكل فرد بالأسرة وعدم مشاركة المناشف مع الأخرين
9-استخدام الماء المضاف له الكلور في تظيف الأرضيات و الأسطح يوميا
10- تنظيف المشتروات وتطهيرها بالكحول قبل استخدامها.
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