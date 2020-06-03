في 10 خطوات .. طرق تعقيم منزلك من كورونا يوميًا





كيف تعقم منزلك من كورونا ؟

قدم موقع Healthline مجموعة من الإجراءات التي يجب القيام بها يوميا في المنزل لتطهيره من فيروس كورونا ، إليك الخطوات :





1- اغسل يديك بشكل مستمر ، وفي كل مرة لا تقل عن 30 ثانية

2- استخدمي جوانتي منزلي عند تطهير وتنظيف أرجاء المنزل

3- التهوية المستمرة وفتح النوافذ لتدخول الشمس للمنزل

4- احرص على عدم وجود فوضى بمنزلك، فهي تسبب كثرة الجراثيم

5- تطهير الأسطح المستخدمة كثيرا كل 5 ساعات باليوم

6-تطهير الهاتف وتعقميه من اهم الخطوات التي تجنبك نقل عدوى كورونا لأنه الجهاز الأكثر استخدامًا باليد

7-غسل الملابس بالماء الساخن لقتل البكيتريا والجراثيم

8-الافضل تخصيص منشفة لكل فرد بالأسرة وعدم مشاركة المناشف مع الأخرين

9-استخدام الماء المضاف له الكلور في تظيف الأرضيات و الأسطح يوميا

10- تنظيف المشتروات وتطهيرها بالكحول قبل استخدامها.

مع تفشي فيروس كورونا التاجي بشكل كبير خلال الأيام الماضية، يخشى الجميع نقل عدوى الفيروس المستجد، لذا يفضل خلال فترة الحجر المنزلي الالتزام بالإجراءات الوقائية للوقاية من الفيروس ، مع تطهير وتعقيم المنزل بشكل مستمر لتجنب نقل العدوى بأي شكل .