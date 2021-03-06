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فن

تمارين شاقة.. لقاء سويدان تستعرض رشاقتها في الجيم.. شاهد

السبت 06/مارس/2021 - 07:21 م
لقاء سويدان
لقاء سويدان
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محمد بدران
نشرت الفنانة لقاء سويدان فيديو جديدا عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت لقاء سويدان مستعرضة لياقتها البدنية بتمارين شاقة من إحدى صالات الجيم وعلقت قائلة "العودة إلى الجيم"

وشاركت لقاء سويدان مؤخرا فى بطولة مسرحية "سيد درويش"  بمشاركة محمد عادل، رشا سامى، شريف عبد الوهاب، سيد جبر، محمد عنتر، ماهر عبيد، يوسف عبيد، سعيد ‏البارودى، محمد الشربينى، سمير الجوكر، هالة الصباح، عاطف سعيد، عماد عبد المجيد، سامي عوض الله، جمال ترك، أشرف عبد ‏العزيز، غادة كامل، دعاء الخولى، مجدي عبد العزيز، إسماعيل شعراوى، إمام محمد، فاروق الجندى، ربيع الشاهد، ومازن تركى

يُذكر أن أحدث أعمال لقاء سويدان الدرامية مسلسل "البيت الكبير 2" من تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلى وينتمي لمسلسلات الـ60 حلقة.

المسلسل بطولة لوسى، وأحمد بدير، وسوسن بدر، وريم هلال، وحجاج عبد العظيم، ولقاء سويدان، وطارق صبرى، ودنيا المصرى، ومى فخري، وأحمد صيام، والأردنية ريم بشناق، وشريف باهر، وتيسير عبدالعزيز، وإيمان أيوب، وانضم للجزء الثانى داليا مصطفى، عبير صبرى، ومجدى كامل.


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