بعد الهزيمة من الترجي .. فرص صعود الزمالك لدور الـ 8 بدوري أبطال أفريقيا





موقف الزمالك الحالي





الزمالك في المجموعة الرابعة بتعادلين وهزيمة بقي في المركز الثالث خلفا لمولودية الجزائر الذي انتزع فوزا من تونجيث السنغالي ليصل إلى النقطة 5 في المركز الثاني بينما غرد الترجي منفردا في المركز الاول.





تأخر عن الزمالك في المركز الاخير النادي السنغالي الضعيف تونجيث بنقطة واحدة حصل عليها بتعادل مع الزمالك.





مباريات الزمالك القادمة





ظروف المباريات القادمة لا تخدم طموح الزمالك نحو الصعود، حيث سيصبح منافسه المباشر نادي مولودية الجزائر وتجمعه معه مباراة في وهران بالجزائر وستكون مواجهة حاسمة للطرفين.





ويتبقى للزمالك مباراة صعبة أيضا في القاهرة امام الترجي المنتشي بالفوز والذي يسعى لتضييق الخناق على الزمالك من أجل الثأر من البطولة الماضية.





اسهل مباراة للزمالك ستكون أمام تونجيث السنغالي في القاهرة وهي 3 نقاط في جعبة الزمالك نظريا، بينما يحتاج على الأقل 4 أخرى للصعود شريطة انتظار نتائج الغير.





فرص الزمالك





في حال خسر الزمالك في احدى المباريات القادمة سيخرج نظريا من المنافسة دون انتظار نتائج اخرى، حيث ان مولودية الجزائر او الترجي لن يفوت الفرصة ليقع أمام تونجيث السنغالي.





يحتاج الزمالك للفوز في المباراة القادمة على الترجي للوصول غلى النقطة 5، وسيكون القدر رحيما به حال فوز تونجيث على المولودية ليتساوى معه الزمالك في رصيد النقاط، أما في حالة فوز المولودية وهو الأقرب للواقع سيصبح الفريق الجزائري 8 نقاط والترجي 7 والزمالك 5 وتبقى له آمال نظرية في الصعود حال الفوز على مولودية الجزائر في أرضها وتونجيث في القاهرة.





وفي كل الأحوال فالزمالك مطالب بنتيجة إيجابية أمام الترجي في القاهرة لتنتظره مواجهة حاسمة مع مولودية الجزائر، وفي حال فرّط الزمالك في نقطة وحيدة سيصبح خارج الحسابات ويمنح البطاقة للترجي والمولودية.

بنتيجة 3 اهداف مقابل هدف وحيد، أجهز الترجي التونسي على نادي الزمالك في ملعبه الأوليمبي ليُصعّب مهمة الفارس الأبيض في بلوغ ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.