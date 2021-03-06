دوري أبطال إفريقيا .. كايزر يهزم بترو أتلتيكو بثنائية

حقق فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي فوزا هاما على ضيفه بترو أتلتيكو الأنجولي بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينمها على ملعب سوكر سيتي في إطار منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة لدور المجموعات من مسابقة دوري أبطال إفريقيا



