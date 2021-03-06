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رياضة

دوري أبطال إفريقيا .. كايزر يهزم بترو أتلتيكو بثنائية

السبت 06/مارس/2021 - 08:38 م
كايزر يهزم بترو أتلتيكو
كايزر يهزم بترو أتلتيكو بثنائية
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حسام الحارتي
حقق فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي فوزا هاما على ضيفه بترو أتلتيكو الأنجولي بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينمها على ملعب سوكر سيتي في إطار منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة لدور المجموعات من مسابقة دوري أبطال إفريقيا

أحرز إيريك مانوهو هدف تقدم كايزر تشيفز في الشوط الأول في الدقيقة "30 "

وفي الشوط الثاني عزز هابى ماشيان فوز كايزر تشيفز بتسجيل الهدف الثانى في الدقيقة "79"، ليقود فريقه للانتصار الأول في المسابقة.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد كايزر تشيفز إلي 4 نقاط ليحتل المركز الثالث في المجموعة برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن حوريا كوناكري الغيني بينما تواجد  بترو أتلتيكو في مؤخرة المجموعة بدون رصيد من النقاط 

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