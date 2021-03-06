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أخبار العالم

رئيس إقليم كردستان يعلق على قرار الكاظمي

السبت 06/مارس/2021 - 08:47 م
رئيس إقليم كردستان
رئيس إقليم كردستان العراق
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محمود نوفل
أعرب رئيس إقليم كردستان نجيرفان بارزاني، السبت، عن ترحيبه بإعلان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي السادس من مارس  كل عام، يومًا وطنيًا للتسامح والتعايش في العراق.  

وعبر تويتر قال بارزاني  ، "أرحب بإعلان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يوم 6 مارس يومًا وطنيًا للتسامح والتعايش، حيث تتواصل الزيارة البابوية التاريخية في العراق وإقليم كردستان".  

 
وكان رئيس الوزراء العراقي  مصطفى الكاظمي، السبت، يوم السادس من مارس من كل عام "يوما وطنيًا للتسامح والتعايش في العراق".  

وقال الكاظمي في تدوينة له عبر تويتر   إنه "بمناسبة اللقاء التأريخي بين قطبي السلام والتسامح، سماحة المرجع الأعلى السيد علي السيستاني، وقداسة البابا فرنسيس، ولقاء الأديان في مدينة أور التأريخية، نعلن عن تسمية يوم السادس من مارس من كل عام، يومًا وطنيًا للتسامح والتعايش في العراق".    

  
ووصل بابا الفاتيكان البابا فرنسيس، في وقت سابق اليوم، إلى منزل المرجع الديني الأعلى علي السيستاني في أهم أحداث الزيارة التاريخية إلى العراق.  

واستقبل البابا في شارع الرسول وسط المدينة القديمة (6 مارس  2021) بإطلاق طيور بيضاء، فيما قال مراسلنا إن البابا التقى بالمرجع الأعلى في اجتماع مغلق.      
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