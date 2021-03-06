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منى عمر: توقيع عقوبات من مجلس الأمن على إثيوبيا أمر وارد

السبت 06/مارس/2021 - 09:05 م
سد النهضة
سد النهضة
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حمزة شعيب
قالت السفيرة مني عمر مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الدولة المصرية لم تقصر في أي آلية متعلقة بسد النهضة بين الثلاث دول من أجل الوصول إلى اتفاق يحافظ على مصالحهم.

وتابعت "عمر" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم مقدمة برنامج "مانشيت" والمذاع عبر قناة "إكسترا نيوز": "هناك إرادة سياسية مشتركة بين مصر والسودان لأن تعود العلاقات بين البلدين لما يجب أن تكون عليه خاصة بعد توافق وجهات النظر بين البلدين فيما يتعلق بأزمة سد النهضة".

ونوهت إلى أن مصر لا تقف ضد التنمية الإثيوبية لكن في نفس الوقت نسعى إلى تحقيق حق الشعبين المصري والسوداني في الحياة، ونرجو تخلي إثيوبيا عن التعنت والوصول لاتفاقات ترضي جميع الأطراف.

وأردفت: "إثيوبيا لا تلتزم بهذا القانون وقد يكون هناك إجراءات عقابية من مجلس الأمن أو الأمم المتحدة لما سيلمسه من عدم وجود نية أو إرادة سياسية في التوصل إلى حل".
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