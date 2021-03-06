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ديني

لماذا النساء أكثر أهل النار ؟ أمين الفتوى يجيب

السبت 06/مارس/2021 - 10:23 م
دار الإفتاء
دار الإفتاء
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عبد الرحمن محمد
وجه شخص سؤالا، إلى الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، قائلا: "لماذا أكثر أهل النار من النساء".

ومن ناحيته أوضح محمود شلبي، أمين عام الفتوى بدار الإفتاء خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية، أن الرسول –صل الله عليه وسلم- خرج في يوم يحث النساء على الصدقة، لأنهن أكثر أهل النار، فسألته امرأة لماذا، فأوضح أنهن يكثرن اللعن، ويكفرن بالعشير، وهى صفات مذمومة.

وأضاف أن تلك الصفات كناية عن قلة الصبر وعدم الإنصاف، ولكنه لم يقل أن كل النساء من أهل النار، منوهًا بأن هناك حديثا آخر عن ابن سيرين قال: اختصم الرجال والنساء: أيهم أكثر في الجنة؟ وفي رواية: إما تفاخروا، وإما تذاكروا: الرجال في الجنة أكثر أم النساء؟ فسألوا أبا هريرة، فاحتج أبو هريرة على أن النساء في الجنة أكثر بقول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: ((إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والتي تليها على أضواء كوكب دري في السماء، لكل امرئٍ منهم زوجتان اثنتان، يرى مخ سوقهما من وراء اللحم، وما في الجنة. 

وأكد أن المرأة التي تجتهد تدخل الجنة، وكذلك الرجل الذي يجتهد يدخل الجنة فكلامهما متساوون.

وتابع: "شلبي" قائلًا: إن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (اطَّلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ وَاطَّلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاء)َ رواه البخاري.

وأضاف: أن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَضْحَى أَوْ فِطْرٍ إِلَى الْمُصَلَّى فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ: ( يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَإِنِّي أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ ) فَقُلْنَ : وَبِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ: ( تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِير مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ ) قُلْنَ : وَمَا نُقْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : ( أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ ) قُلْنَ: بَلَى ، قَالَ : ( فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ ) قُلْنَ: بَلَى ، قَالَ : ( فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا ) رواه البخاري.

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