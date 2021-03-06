السرطان يخطف على مؤمن نمر أول الشهادة الإعدادية بالغربية.. شاهد

خيّم الحزن على قرية فيشا سليم التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية لوفاة مؤمن محمد سعيد نمر أحد طلاب الشهاده الإعدادية ومن المكرمين ضمن الأوائل في عهد اللواء هشام سعيد محافظ الغربية الأسبق عقب إصابته بالسرطان.









وأفادت مصادر مقربة من أسره الطالب "مؤمن نمر" 16 سنة أنه تعرض للإصابة بمرض "لوكيميا الدم اللعين وتدهورت حالته الصحية خلال الـ 14 يومًا الماضية بسبب عدم توافر البلازما العلاجية وهو ما أصاب أسرته وزملائه بالصدمة جراء فقدانه فجأه .





وتابعت المصادر أن أسرة الطالب ادت صلاة الجنازة بالمسجد بوسط القرية وشيعوا جثمانه في مشهد جنائزي مهيب حتى مثواه الأخير بمقابر العائلة وتحولت شوارع القرية إلي سرادقات عزاء في وداع ضحية المرض اللعين .



