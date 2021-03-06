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سامح عاشور يكشف كواليس حوار جمعه بـ محمد مرسي ..فيديو

السبت 06/مارس/2021 - 10:56 م
سامح عاشور
سامح عاشور
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هاني حسين
قال سامح عاشور، نقيب المحامين السابق وعضو مجلس الشيوخ، إنه في أيام حكم المعزول مرسي، كان يبلغه بعض المحامين من الإخوان بصدور قرارات من المعزول مرسي قبل إعلانها رسميا.
 
وأضاف سامح عاشور  في  حواره مع  الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"    ما حدث مع النائب العام المستشار عبد المجيد محمود ونقله للعمل سفيرا  في الفاتيكان لا علاقة له بالدستور والقانون".

وتابع سامح عاشور:" في يوم صدور قرار نقل النائب العام كان محمد مرسي متواجدا في حفل مئوية نقابة المحامين، ودار حوار بيني وبينه  وسألني عن رأيي في القرار، وقلت له النائب العام سيرفض".

وأكمل سامح عاشور :"   اتصلت بالمستشار عبد المجيد محمود أنذاك وأبلغني أنه يرفض هذا القرار وأنه لن يسافر للفاتيكان ".

 ولفت سامح عاشور :"  قبل حفل المئوية الرئاسة آنذاك  طلبت مني نص الكلمة التي سوف ألقيها وأبلغتهم أنني لا أكتب  كلمة، مضيفا:" أثناء كلمتي وفي وجود مرسي  أعلنت أن لجنة تشكيل الدستور لا تعبر عن كل القوى السياسية وأن مصر مش كلها حزب الحرية والعدالة ".
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