البحرين تسجل 612 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة البحرينية تسجيل 612 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 6610 حالة.





وأبلغت البحرين عن حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا، ليصل إجمالي الوفيات في البلاد إلى 469 حالة، وفقا لإحصاءات الوزارة.





كما سجلت الوزارة 746 حالة شفاء إضافية، ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 119047 حالة.





فيما بلغ مجموع متلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا حتى مساء السبت، 307145 شخصًا.



