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رياضة

وائل جمعة يهاجم لاعبي الأهلي: الاستهتار سبب التعادل مع فيتا كلوب

الأحد 07/مارس/2021 - 02:05 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
هاجم وائل جمعة لاعب فريق الأهلي والمنتخب السابق لاعبي الفريق عقب التعادل أمام فيتا كلوب في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بهدفين لكل فريق.

وأكد وائل جمعة في تصريحات عبر قناة " بي ان سبورتس " أن الرعونة والاستهتار كانت كلمة السر في التعادل الذي يعتبر بطعم الهزيمة في تلك المباراة. 

وأضاف ان لاعبي الأهلي أهدروا العديد من الفرص المؤكدة في المباراة، مؤكدا أن اللعب في الاهلي شرف ومسؤولية كبيرة يجب على اللاعبين إدراكها والحفاظ عليها. 

وتابع أن إهدار الفرص يفقد اللاعبين الثقة في المباراة، لافتا إلى أن مروان محسن يعاني من ازمة كبيرة ويضيع الكثير من الفرص الجيدة وهو ما يتسبب في ابتعاده عن التشكيل الأساسي للفريق، قائلا: مروان محسن لعب كرة بالكعب وهذا أمر مثير للدهشة.. انت مش كسبان 5-0 علشان تلعب كده".
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