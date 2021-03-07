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أخبار العالم

أمريكا توزع 88 مليون جرعة من لقاحات كورونا

الأحد 07/مارس/2021 - 03:03 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
قالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إن الولايات المتحدة الأمريكية قدمت 87 مليونا و912 ألفا و323 جرعة من لقاح فيروس كورونا "كوفيد 19" ووزعت 116 مليونًا و355 ألفًا و405 جرعة.

وبحسب "رويترز" قالت الوكالة إن حصيلة الجرعات مخصصة لكل من لقاحات مودرنا وفايزر - بيونتيك، في الوقت الذي حصلت فيه شركة جونسون آند جونسون على تصريح الاستخدام الطارئ.

وفقًا للإحصاء المنشور في 5 مارس ، قامت الوكالة بإدارة 85،008،094 جرعة، ووزعت 114،133،115 جرعة.

وقالت الوكالة إن 5735849 شخصًا تلقوا جرعة واحدة أو أكثر ، بينما تلقى 29776160 شخصًا الجرعة الثانية حتى يوم السبت.

وقالت الوكالة إنه تم إعطاء إجمالي 7349495 جرعة لقاح في مرافق الرعاية طويلة الأجل.
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