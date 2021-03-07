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ديني

هل يمكن لغير المختصين التحدث في الدين؟ علي جمعة يرد .. فيديو

الأحد 07/مارس/2021 - 04:02 ص
د علي جمعة
د علي جمعة
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محمد شحتة
رد الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، وعضو هيئة كبار العلماء، على سؤال "هل يمكن لغير المختصين التحدث في الدين وإعمال عقلهم به؟

وقال علي جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، أن المعلومات السابقة جزء لا يتجزأ من العقل، فحتى يتكلم الشخص في مجال من المجالات فلابد أن يمتلك أدواته، فلا يمكن أن يتكلم أحد في مسائل طبية أو إجراء عملية بدون امتلاك الأدوات الخاصة به.

وأشار إلى أن كل مجال له قواعده وأدواته، فلو امتلك الشخص القواعد والأدوات فله أن يفكر في هذا المجال، وإن افتقدها فلا يفكر في هذا المجال ليس لانه قاصر العقل، وإنما لأن العقل ليس به الأدوات المناسبة لفهمه.

وذكر أنه ليس محظورا على أحد التفكير في الدين ولكن بشرط امتلاك الأدوات للتفكير، منوها بأن الأزهر حينما يقبل الدارسين فيه لا ينظر إلى لونه أو نوعه، ويقبل الجميع للدراسة فيه.
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