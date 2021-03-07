خالد الصاوي: علاقتي بالمدرسة انتهت أول يوم حضانة

تحدث الفنان خالد الصاوى عن أسرار فى حياته الشخصية ونشأته منذ الطفولة، كما سرد مراحل الدراسة، موضحا أن علاقته بالمدرسة انتهت فى أول يوم حضانة، بسبب شقاوته.





وأوضح الصاوي، خلال لقائه فى برنامج "سهرانين" مع أمير كرارة على قناة "ON": مدرسين الحضانة قالوا لي أوعى تعمل حاجة والدتك برا هنقولها".



