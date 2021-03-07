خالد الصاوي: علاقتي بالمدرسة انتهت أول يوم حضانة

تحدث الفنان خالد الصاوى عن أسرار فى حياته الشخصية ونشأته منذ الطفولة، كما سرد مراحل الدراسة، موضحا أن علاقته بالمدرسة انتهت فى أول يوم حضانة، بسبب شقاوته.
وأوضح الصاوي، خلال لقائه فى برنامج "سهرانين" مع أمير كرارة على قناة "ON": مدرسين الحضانة قالوا لي أوعى تعمل حاجة والدتك برا هنقولها".
وأضاف خالد الصاوى: الفصول كانت غير مضاءة والمدرسين وزعوا الصلصال على الطلاب ما عدا خالد الصاوي، قائلا أنه كان يخطف الصلصال من أصدقائه فى الحضانة حتى يلعب معهم فشعر المدرسين أنه يقوم بأعمال الشغب فعاقبوه بالجلوس أخر الفصل وبقى كذلك حتى الثانوية العامة.