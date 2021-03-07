ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

التحالف يصد هجومًا حوثيًا بـ 5 طائرات مفخخة

الأحد 07/مارس/2021 - 07:06 ص
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية رصد إطلاق عدد من الطائرات بدون طيار مفخخة من قبل جماعة الحوثي الإرهابية في اليمن المدعومة من إيران.

وبحسب "الشرق"، قال التحالف إنه رصد  إطلاق عدد من الطائرات بدون طيار مفخخة من قبل جماعة الحوثي.

وأضاف أنه تم اعتراض وتدمير 5 طائرات بدون طيار مفخخة حاولت استهداف المدنيين.

وأضاف التحالف: "نتخذ الاجراءات العملياتية لحمايه المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي أكد أن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح السبت من اعتراض وتدمير طائرتين بدون طيار "مفخخة" أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية تجاه مدينة خميس مشيط وجازان.

وأوضح المالكي أنه تم اعتراض وتدمير ما مجموعه 8 طائرات بدون طيار خلال الـ 24 الساعة الماضية، وأن جميع هذه المحاولات الإرهابية تستهدف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة وتمثل جرائم حرب.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

التحالف العربي يدمر طائرتين حوثيتين أطلقتهما الميليشيا باتجاه السعودية

الدفاعات السعودية تعترض طائرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه المملكة

جرائم الحوثي.. التحالف العربي يعترض هجومًا جويًا ضد السعودية

التحالف العربي: اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

التحالف العربي: تدمير طائرة مفخخة ثانية أطلقها الحوثيون تجاه السعودية

التحالف يعترض طائرة حوثية مفخخة سادسة تجاه السعودية

ترشيحاتنا

سعر الذهب اليوم 7-3-2021

بمبلغ خيالي.. رئيس تويتر أول تغريدة له على الموقع للبيع

مقوي وغني بالفسفور.. 7 فوائد لتناول الحرنكش

وصفها بـ المسنة.. تعويض باهظ لموظفة عجوز من مديرها

بخرطوش في الرأس.. إصابة صيدلي أثناء هروبه من قطاع الطرق بـ سوهاج

وائل جمعة يهاجم لاعبي الأهلي: الاستهتار سبب التعادل مع فيتا كلوب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حالة بين 600 مليون.. سيدة تحمل في جنين ثانٍ بعد 9 أيام من حدوث الحمل الأول

شاهد.. لحظة الاعتداء على شقيقين بسبب شكوى من الضوضاء

مقوي وغني بالفسفور.. 7 فوائد لتناول الحرنكش