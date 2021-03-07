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أخبار البلد

أهم الأخبار.. كهربا خارج المنتخب..أحدث ظهور لوالدة أحمد السقا.. وعلي جمعة: عقل آينشتاين وزويل مثل أي إنسان

الأحد 07/مارس/2021 - 07:54 ص
كهربا
كهربا
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محمد شحتة
نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية، نستعرض أبرزها على النحو التالي:

الصحة: 588 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا.. و38 حالة وفاة
أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج  432 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 143575 حالة حتى اليوم.
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حبس سيدة لحيازتها 3.5 كيلو استروكس في المطرية
قررت جهات التحقيق، حبس سيدة، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بحيازة كمية من نبات الإستروكس المخدر وزنت 3.5 كيلوجرام بمنطقة المطرية.
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كهربا خارج المنتخب.. البدري يعلن تضامنه مع الأهلي ويوجه رسالة للاعب
كشف حسام البدري المدير الفني للمنتخب الأول عن موقف محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الأهلي من الانضمام لـ معسكر المنتخب المقبل الشهر الجاري بعد العقوبة التي وقعت عليه من النادي.
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شاهد.. أحدث ظهور لوالدة أحمد السقا
حرصت فاطمة شقيقة احمد السقا على نشر عدة صورة لها مع والدتها في احدث ظهور لها عبر حسابها على فيسبوك ".

وكتبت شقيقة أحمد السقا": كل سنة وانتي طيبة وربنا يخليكي لينا يا اجدع واحن ست في الدنيا".
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هتشتمني هشتمك.. خالد الصاوي: لما الكلب عضني عضيته وأنا صغير.. فيديو
قال الفنان خالد الصاوى، إن طبيعته تتماشى بمبدأ "هتعضنى هعضك" زي "هتشتمني هشتمك"، وان هذه هى طريقة تعامله مع الكلاب ايضا . 
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علي جمعة: عقل آينشتاين وزويل مثل أي إنسان.. فيديو
قال الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، عضو هيئة كبار العلماء، إن العقل في التفكير له حدود، فعقل اينشتاين وزويل مثل أي عقل آخر.
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