تموين الأقصر: صرف 74.5 مليون رغيف بمخابز المحافظة خلال شهر فبراير

أعلن الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، أنه خلال شهر فبراير الماضي قامت المديرية بالعديد من الأنشطة في القطاعات المختلفة وحملات على الأسواق لضبطها.





وأوضح " تامر " أنه فى مجال المخابز والمطاحن ومستودعات الدقيق، انتظم عمل المخابز خلال الشهر دون أي معوقات وتم صرف كمية قدرها 74.5 مليون رغيف بمعدل يومي 2,6 مليون رغيف / يوم من خلال 306 مخبز ، بخلاف صرف كمية قدرها 3779 طن دقيق بلدي 82% للمواطنين بموجب البطاقات التموينية من خلال 591 مستودع دقيق على مستوى المحافظة،





كما أوضح أنه تم صرف سلع غذائية حرة كفارق نقاط الخبز بمبلغ وقدره 1,30 مليون جنيه خلال الشهر لعدد 61256 بطاقة تموينية قام اصحابها بتوفير جزء من حصة الخبز المقررة لهم.





وتابع " تامر " أنه فى مجال السلع التموينية ، فمن خلال 479 تاجر تمويني و 169 منفذ مشروع جمعيتي على مستوى المحافظة، تم صرف السلع التموينية مقررات شهر فبراير 2021 بمبلغ قدره 42,5 مليون جنيه بنسبة 98,7 % بموجب البطاقات التموينية دون ازدحام على المنافذ التموينية أو أي معوقات في عملية الصرف وخاصة تحت الظروف التي تمر بها البلاد ، كما تم توزيع وتسليم 780 بطاقة تموينية ما بين بدل تالف وفاقد وفصل اجتماعي واستخراج جديد .



