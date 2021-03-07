عقب لقائه البابا فرنسيس.. رئيس إقليم كردستان: نكرر التزامنا الدائم بالسلام والحرية الدينية والأخوة

أكد رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الأحد، التزام الاقليم بالحرية بالسلام والحرية الدينية.





وقال بارزاني في تغريدة له على تويتر عقب لقائه البابا فرنسيس في الزيارة التاريخية لكردستان: "يشرفني أن استقبل البابا فرنسيس في أربيل"، وذلك وفقا لما ذكرته السومرية نيوز.





وأضاف رئيس إقليم كردستان أنه "مع بدء الزيارة الرسولية في كردستان، نكرر التزامنا الدائم بالسلام والحرية الدينية والأخوة، كما نتذكر البيشمركة وكل من قدم التضحيات المطلقة للدفاع عن السلام والحرية لجميع العراقيين".





وكان قد توجه بابا الفاتيكان فرنسيس الأول، اليوم الأحد، إلى محافظة نينوى بعد ختام زيارته في أربيل، في زيارة هي الأخيرة لمحطاته، وفق جدول التحركات المعد له داخل العراق.





ووفقا لوسائل الإعلام العراقية، توجه البابا على متن مروحيته الخاصة من مطار أربيل إلى مدينة الموصل، المدينة التي أعلنها تنظيم "داعش" مركز «خلافته» عام 2014 وسيترأس الحبر الأعظم فيها صلاة «من أجل أرواح ضحايا الحرب» في ساحة حوش البيعة.





وتحظى هذه المحطة من الزيارة بأهمية كبرى، لا سيما أن محافظة نينوى وعاصمتها الموصل، تشكّل مركز الطائفة المسيحية في العراق، وتعرّضت كنائسها وأديرتها الضاربة في القدم لدمار كبير على يد التنظيم المتطرف.

