طلاب «ثانية ثانوي» يدخلون على منصة الامتحان لبدء امتحاني الفيزياء والتاريخ

دخل منذ قليل طلاب الصف الثاني الثانوي على منصة الامتحان عبر أجهزة التابلت لبدء حل أسئلة امتحاني الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية.





وأكدت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم، أن الطلاب المسموح لهم بالتواجد على منصة الامتحان هم طلاب 2 ثانوي بمحافظات القاهرة ، وبورسعيد ، والسويس ، ودمياط ، والشرقية ، والغربية ، والبحيرة ، وبني سويف ، والمنيا ، وقنا ، وأسوان ، والوادي الجديد ، ومطروح والأقصر وشمال سيناء، حيث تبدأ امتحاناتهم من 9 صباحا ومن المقرر ان يستمر لـ 10 صباحا.





وأضافت عمليات التعليم أنه بالنسبة لطلاب محافظات الإسكندرية، والدقهلية، والقليوبية، كفر الشيخ، والمنوفية، والإسماعيلية والجيزة ، والفيوم ، وسوهاج ، والبحر الأحمر ، وجنوب سيناء ، وأسيوط : فسيدخل الطلاب على منصة الامتحان لأداء امتحان الفيزياء بالنسبة للشعبة العلمية والتاريخ بالنسبة للشعبة الادبية من 10 صباحا لـ 11 صباحا .





وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الهدف من تقسيم حضور الطلاب على منصة الامتحان ، هو تخفيف الأحمال على شبكات الاتصالات .





وقال وزير التربية والتعليم: إن الوزارة تبذل جهدًا هائلًا لإتمام الامتحانات أثناء جائحة كورونا، وتقوم بعمل كل ما يمكن لخدمة أبنائها الطلاب.





وأكد الدكتور طارق شوقي، أن كل طالب من طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، سيدخل اللجنة ومعه جهاز موبايل أو يتم ضبطه يمارس الغش الإلكتروني، سيطبق عليه القانون مباشرة